L'inflation galopante aux États-Unis a placé le débat de la Réserve fédérale sur une première baisse des taux d'intérêt sur une trajectoire de collision potentielle avec le calendrier des élections présidentielles, bien qu'un défilé d'économistes de haut niveau observant la Fed prédise également que la Fed ne prendra pas sa décision avant que les Américains ne se rendent aux urnes.

Les marchés des contrats à terme sur les taux montrent maintenant que les investisseurs considèrent qu'une première baisse des taux est la plus probable lors de la réunion de la Fed des 17 et 18 septembre, après que les données ont montré que l'inflation pendant tout le premier trimestre 2024 était plus forte que prévu et qu'elle avait manifestement ralenti les progrès pour la ramener à l'objectif de 2 % fixé par la Fed.

Une baisse des taux à ce moment-là - sept semaines seulement avant le jour des élections - braquerait les projecteurs sur la Fed, qui s'efforce de se tenir à l'écart de la bataille politique. Cependant, le fait de ne pas réduire les taux d'ici là n'atténuera pas nécessairement cette lumière.

Les responsables de la Fed insistent sur le fait que leurs décisions politiques sont totalement dissociées des préoccupations ou des influences politiques, qu'il s'agisse de l'espoir du président sortant Joe Biden d'un atterrissage en douceur avec une faible inflation et un faible taux de chômage, qui se prolongera au cœur de la campagne électorale cet automne, ou de l'argument de l'ancien président et candidat républicain présomptif Donald Trump selon lequel si la Fed réduit ses taux, elle ne le fera que pour aider son rival démocrate.

Aucun responsable de la Fed n'a proposé de date potentielle de début, mais les projections des décideurs politiques le mois dernier indiquaient que, dans l'ensemble, ils prévoyaient toujours trois baisses de taux d'un quart de point de pourcentage cette année, une perspective présentée pour la première fois en décembre dernier.

Sur la base de ces prévisions, les investisseurs s'étaient fixés depuis des mois sur le mois de juin pour la première réduction, les deux autres étant échelonnées sur le reste de l'année. Ce calendrier, qui semblait bien adapté aux moments les plus chauds de la campagne présidentielle, a été bouleversé cette semaine lorsque les données relatives à l'indice des prix à la consommation pour le mois de mars ont prolongé une série de résultats étonnamment élevés, ce qui a conduit un nombre croissant de responsables de la Fed à déclarer qu'il n'y aurait probablement pas d'évolution des taux à court terme.

Dans le même temps, un certain nombre d'observateurs professionnels de la Fed envisagent désormais que la Fed ne participe pas du tout au cycle des élections présidentielles, ce qui ne veut pas dire que la banque centrale ne sera pas au centre de la campagne.

Dans les heures qui ont suivi la publication des données sur l'inflation de mars, les analystes de JP Morgan, Bank of America, Jefferies, Deutsche Bank et d'autres encore ont mis à mal leurs prévisions antérieures selon lesquelles les baisses de taux seraient déjà bien entamées avant l'élection - une aubaine possible pour Biden - et certains les ont repoussées à la fin de l'année, voire à 2025.

"Nous ne pensons pas que la Fed gagnera la confiance dont elle a besoin pour commencer à réduire les taux avant décembre", ont écrit les économistes de Bank of America, ce qui signifie que M. Biden ferait campagne contre les stigmates d'une hausse des coûts d'emprunt et d'une inflation persistante.

Pour sa part, M. Biden a déclaré qu'il pensait que les prévisions de base de la Fed concernant les baisses de taux cette année s'avéreraient correctes, même si les données récentes les ont remises en question.

"Nous ne savons pas avec certitude ce que la Fed va faire", a déclaré M. Biden après la publication du rapport sur l'inflation, mais "je maintiens ma prédiction selon laquelle il y aura une baisse des taux d'intérêt avant la fin de l'année". (Reportage de Howard Schneider ; Rédaction de Dan Burns et Andrea Ricci)