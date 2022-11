L'inflation globale mexicaine a diminué en octobre, l'inflation de base a augmenté : Sondage Reuters

La prévision médiane de 16 analystes voit l'inflation annuelle à 8,46 % en octobre, en baisse par rapport à un sommet de 22 ans de 8,70 % enregistré en septembre et août.

L'inflation a dépassé le taux cible de la Banque du Mexique de 3 %, plus ou moins un point de pourcentage, ce qui l'a incitée à augmenter son taux directeur de 525 points de base pour le porter à 9,25 % au cours du cycle de hausse actuel, qui a débuté en juin 2021.

La dernière décision de politique monétaire de la banque centrale sera annoncée jeudi, lorsqu'elle devrait augmenter son taux d'intérêt directeur de 75 points de base, après la hausse de trois quarts de point de pourcentage de la Réserve fédérale américaine la semaine dernière.

Le taux d'inflation annuel de base, très surveillé, qui exclut certains prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, devrait atteindre 8,44 % en octobre, son niveau le plus élevé depuis août 2000 et en hausse par rapport aux 8,28 % de septembre, selon le sondage.

Pour le seul mois d'octobre, on estime que les prix à la consommation mexicains ont augmenté de 0,61 % par rapport au mois précédent, tandis que la projection médiane pour l'inflation de base mensuelle était vue à 0,65 %.

L'institut statistique mexicain publiera mercredi les données sur l'inflation pour le mois d'octobre.