L'inflation globale en Thaïlande a atteint son plus haut niveau depuis 13 mois en mai et est revenue dans la fourchette cible de la banque centrale de 1 % à 3 % pour la première fois en un an, selon les données du ministère du commerce vendredi.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté en mai pour le deuxième mois consécutif, en hausse de 1,54 % par rapport à l'année précédente, après une hausse annuelle de 0,19 % le mois précédent, a déclaré le ministère du commerce.

Cette hausse, supérieure à la prévision de 1,19 % faite par un sondage Reuters, est la première fois depuis avril 2023 que le taux principal est revenu dans la fourchette cible de la banque centrale.

L'inflation de mai devrait atténuer la pression exercée sur la banque centrale pour qu'elle réduise les coûts d'emprunt, comme le souhaite le gouvernement, lors de la prochaine révision de la politique monétaire mercredi.

La plupart des économistes s'attendent à ce que le taux directeur reste stable à 2,50 %, son plus haut niveau depuis plus de dix ans, la semaine prochaine.

La hausse des prix en mai reflète une base temporairement basse pour l'électricité en raison des subventions, et des prix plus élevés pour l'énergie et les denrées alimentaires, a déclaré le ministère.

Le ministère a maintenu sa prévision d'inflation globale pour l'année entre 0,0 % et 1,0 %. Il a déclaré que l'IPC augmenterait probablement plus lentement en juin.

"Le mois prochain, nous prévoyons une hausse de 1 % à 1,1 %, soit moins qu'en mai", a déclaré Poonpong Naiyanapakorn, directeur du bureau de la politique et de la stratégie commerciales, lors d'une conférence de presse.

Le taux d'inflation devrait rester positif pour le reste de l'année et ne devrait pas dépasser 1 % en 2024, a-t-il ajouté.

L'IPC de base, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, a augmenté de 0,39 % en glissement annuel en mai.

Au cours des cinq premiers mois de 2024, l'IPC global moyen a baissé de 0,13 % par rapport à l'année précédente, le taux de base ayant augmenté de 0,42 %.