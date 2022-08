L'inflation globale thaïlandaise ralentit légèrement en juillet alors qu'une hausse des taux est imminente

L'indice global des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 7,61% en juillet, sous l'effet des prix élevés de l'énergie, selon les données du ministère du commerce vendredi, et a manqué la hausse de 7,8% prévue dans un sondage Reuters.

Le rythme, bien qu'un peu plus faible que l'augmentation de 7,66% de juin, est proche du plus haut niveau depuis 2008.

Malgré les prix élevés de l'énergie, les contrôles du gouvernement sur les prix des biens et les mesures de soutien aux personnes à faible revenu, ainsi qu'un effet de base ont contribué à ralentir la hausse de l'inflation, a déclaré Ronnarong Phoolpipat, fonctionnaire du ministère, lors d'une conférence de presse.

Le ministère s'attend à ce que l'inflation globale se situe en moyenne entre 5,5 % et 6,5 % cette année, ce qui correspond aux prévisions d'autres organismes publics, a-t-il déclaré.

La Banque de Thaïlande prévoit une inflation globale de 6,2 % cette année, bien au-dessus de sa fourchette cible de 1 % à 3 %.

La BOT devrait commencer à augmenter son taux d'intérêt de référence à partir d'un taux record de 0,50 % lors de sa prochaine réunion le 10 août afin de contenir l'inflation. Le taux est resté inchangé depuis mai 2020.

En juillet, l'indice de base de l'IPC, qui exclut les prix de l'énergie et des aliments frais, a augmenté de 2,99 % par rapport à l'année précédente, soit une hausse supérieure aux prévisions de 2,6 % et plus rapide que celle de 2,51 % enregistrée en juin.

Au cours de la période janvier-juillet, l'inflation globale était de 5,89 % et le taux de base de 2,01 %.