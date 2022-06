L'inflation hebdomadaire en Russie est nulle alors que la réunion sur les taux se profile

L'inflation hebdomadaire a atteint un pic de 2,22 % au début du mois de mars, peu après que la Russie ait lancé ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine le 24 février, mais elle a ralenti depuis, coiffée par une reprise rapide du rouble.

Au cours de la semaine du 27 mai, l'indice des prix à la consommation (IPC) est resté inchangé après avoir baissé de 0,02 % la semaine précédente, pour la première fois depuis août 2021, selon les données du service de statistiques Rosstat.

En termes annuels, l'inflation a ralenti, passant de 17,51 % à 17,35 %, a déclaré le ministère de l'économie, après que des données aient montré que la demande des consommateurs mesurée par les ventes au détail s'est effondrée en avril.

L'inflation ralentit même après que la banque centrale a abaissé son taux d'intérêt directeur à 11 % en mai et a déclaré qu'elle voyait de la place pour d'autres réductions cette année, alors qu'elle tente de gérer une économie en baisse et une inflation élevée.

Depuis le début de l'année, les prix à la consommation en Russie ont augmenté de 11,82 %, selon Rosstat.

Les prix de presque tout, des légumes et du sucre aux vêtements et aux smartphones, ont fortement augmenté au cours des dernières semaines, la Russie ayant été confrontée à des perturbations logistiques et à une volatilité accrue du rouble.

L'inflation annuelle a ralenti pour atteindre 17,51 % au 20 mai, contre 17,83 % en avril, soit son niveau le plus élevé depuis janvier 2002. La banque centrale prévoit que l'inflation atteindra son objectif de 4 % en 2024.

Le président Vladimir Poutine a déclaré la semaine dernière que l'inflation ne dépasserait pas 15 % cette année.