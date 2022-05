L'inflation hebdomadaire russe diminue après la baisse des taux

La semaine dernière, la banque centrale a abaissé son taux d'intérêt directeur de 17 % à 14 %, une mesure plus importante que prévu, et a déclaré qu'elle voyait une marge de manœuvre pour réduire davantage cette année, alors qu'elle tente de gérer une économie en déclin et une inflation galopante.

L'inflation était de 0,21% au cours de la semaine du 29 avril, contre 0,25% une semaine plus tôt et bien en dessous des 2,22% atteints début mars.

Les prix de presque tout, des légumes et du sucre aux vêtements et aux smartphones, ont fortement augmenté ces dernières semaines depuis que la Russie a commencé ce qu'elle appelle "une opération militaire spéciale" en Ukraine le 24 février.

Depuis le début de l'année, les prix à la consommation ont augmenté de 11,56 %.

En termes annuels, l'inflation a déjà atteint son plus haut niveau depuis début 2002, soit 17,62 % à la mi-avril, et est en passe d'accélérer pour atteindre 18-23 % sur l'ensemble de l'année 2022, selon les prévisions de la banque centrale.

La banque centrale vise une inflation de 4 %.