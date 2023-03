L'inflation de détail en Inde a probablement légèrement diminué le mois dernier mais est restée au-dessus du seuil supérieur de la Reserve Bank of India pour le deuxième mois consécutif, ce qui maintient la banque centrale sur la voie d'un nouveau resserrement de sa politique, selon un sondage Reuters.

La hausse des prix des denrées alimentaires, qui représentent près de la moitié du panier de l'indice des prix à la consommation (IPC), s'est probablement atténuée le mois dernier. Toutefois, l'essentiel du ralentissement est probablement dû à la baisse des prix internationaux et aux efforts déployés par le gouvernement pour fournir des quantités supplémentaires de blé.

Malgré ces mesures temporaires, la baisse des rendements agricoles due à des températures plus élevées que d'habitude l'année dernière et cette année devrait maintenir l'inflation à un niveau élevé à court terme.

Le sondage Reuters réalisé du 2 au 9 mars auprès de 43 économistes a montré que l'inflation, mesurée par l'IPC, est probablement tombée à un taux annuel de 6,35 % en février, contre 6,52 % en janvier.

Un seul économiste s'attendait à ce que l'inflation tombe sous la barre des 6,00 %, la limite supérieure de la marge de tolérance de la RBI. Les prévisions allaient de 5,89% à 6,70% pour les données, qui devraient être publiées à 1200 GMT le 13 mars.

"Avec la normalisation des prix des légumes, l'inflation a commencé à se durcir car les pressions inhérentes sur les prix ont à peine montré des signes significatifs de modération. En fait, l'inflation alimentaire hors légumes et légumineuses a maintenant atteint son plus haut niveau depuis neuf ans et demi", a écrit Kunal Kundu, économiste spécialiste de l'Inde à la Société Générale.

"Bien que nous ne nous attendions pas à une forte hausse de l'inflation au cours des prochains trimestres, le rythme de l'assouplissement serait beaucoup plus lent que prévu, en particulier compte tenu de l'impact probable des conditions météorologiques d'El Nino sur les prix des denrées alimentaires. Nous ne pouvons pas exclure une nouvelle surprise à la hausse de l'inflation".

Le phénomène climatique El Nino se traduit généralement par des précipitations inférieures à la moyenne, ce qui réduit les rendements et fait grimper les prix des denrées alimentaires.

L'affaiblissement de la roupie, qui a chuté d'environ 10 % l'année dernière et ne devrait récupérer qu'une partie de ces pertes dans les mois à venir, accentue également les pressions à la hausse sur les prix.

L'inflation de base, qui exclut les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, devrait également rester stable.

Bien que les données relatives à l'inflation de base ne soient pas publiées par le gouvernement, certains économistes ont déclaré qu'elle était probablement restée supérieure à 6,0 % en février.

Les minutes de la dernière réunion de la RBI ont montré que la banque centrale était préoccupée par la persistance d'une inflation de base élevée, laissant la porte ouverte à un nouveau resserrement de la politique.

"Pour la RBI, la décision lors de sa prochaine réunion sera serrée - nous estimons que la balance des risques entre 'maintien' et 'augmentation' est équilibrée. Si les nouvelles de la semaine prochaine concernant l'inflation en février sont décevantes, la RBI pourrait facilement être amenée à procéder à une nouvelle hausse", a écrit Alexandra Hermann, économiste en chef chez Oxford Economics.

Un sondage Reuters distinct a montré que l'inflation n'atteindrait pas l'objectif d'inflation à moyen terme de 4 % de la RBI d'ici la fin de l'année prochaine.