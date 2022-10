L'inflation indienne devrait atteindre son plus haut niveau depuis cinq mois en septembre en raison des prix des denrées alimentaires.

L'inflation de détail en Inde s'est accélérée pour atteindre un niveau record de 7,30 % en septembre, en raison de la flambée des prix des denrées alimentaires, restant bien au-dessus de la marge de tolérance supérieure de la Reserve Bank of India (RBI) pour un neuvième mois, selon un sondage Reuters.

Alimentés par des précipitations irrégulières et des chocs d'approvisionnement dus à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les prix des produits de consommation courante comme les céréales et les légumes, qui constituent la catégorie la plus importante du panier de l'inflation, ont grimpé au cours des deux dernières années.

Déjà ébranlées par les chocs économiques induits par la pandémie de COVID-19, les classes pauvres et moyennes de l'Inde seront encore plus touchées par les augmentations, car elles consacrent une grande partie de leurs revenus à l'alimentation.

Le sondage Reuters réalisé du 3 au 7 octobre auprès de 47 économistes suggère que l'inflation - mesurée par l'indice des prix à la consommation - a atteint un taux annuel de 7,30 % en septembre, contre 7,00 % le mois précédent. Si elle se réalise, ce chiffre serait le plus élevé depuis mai 2022.

Les prévisions pour les données, attendues à 1200 GMT le 12 octobre, variaient entre 6,60% et 7,80%. Quelque 91 % des économistes, soit 43 sur 47, s'attendaient à ce que l'inflation soit de 7,00 % ou plus, ce qui suggère que le parti pris était que les prix augmentent davantage.

"Il y a une forte pression de l'alimentation qui se manifeste. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que l'inflation des céréales et des légumineuses, qui est restée faible pendant un certain temps, va augmenter à un rythme sans précédent", a déclaré Dharmakirti Joshi, économiste en chef chez Crisil.

"L'action de la politique monétaire sera-t-elle capable de la contenir ? Très honnêtement, non. Elle empêchera les anticipations d'inflation de passer à la hausse, mais la politique budgétaire a un plus grand rôle à jouer."

Le gouvernement indien a introduit des mesures pour calmer les prix locaux, y compris certaines restrictions à l'exportation de riz pour tempérer l'inflation. Mais les prix à la consommation sont restés défiants et sont restés au-dessus de la limite supérieure de tolérance de la RBI cette année.

L'affaiblissement de la monnaie n'aide pas non plus. La roupie indienne battue a atteint un nouveau plancher de 82,32/$ vendredi et devrait rester sous pression au cours des six prochains mois, selon un sondage séparé de Reuters auprès des analystes de change.

Cela devrait pousser la RBI, qui a augmenté son taux directeur de 190 points de base en quatre mouvements cette année, à intensifier ses hausses de taux d'intérêt.

"Dans un contexte mondial plus hostile et une trajectoire d'inflation plus ferme au niveau national, nous prévoyons désormais un taux terminal de 6,75 % - précédemment 6,25 % - pour ce cycle", a déclaré Sajjid Chinoy, économiste en chef pour l'Inde chez J.P. Morgan.

"Dans la mesure où la roupie s'affaiblit, il y aura des effets de répercussion sur la trajectoire de l'IPC." (Reportage de Arsh Tushar Mogre ; Sondage de Anant Chandak, Devayani Sathyan et Veronica Khongwir ; édition de Mark Potter)