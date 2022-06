Un sondage Reuters avait prévu un taux d'inflation annuel de 3,60% en mai. La Banque d'Indonésie vise une inflation globale pour 2022 dans une fourchette de 2 % à 4 %.

Le taux d'inflation annuel de base a à peine changé en mai par rapport au mois précédent, à 2,58% contre 2,60% en avril. Le sondage avait prévu un taux de 2,70%.

(Cette histoire corrige les chiffres de l'inflation de base pour mai et avril de 3,58% et 3,60% à 2,58% et 2,60%, respectivement)