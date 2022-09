L'inflation indonésienne diminue en août, mais la pression exercée par la hausse des prix du carburant se fait sentir

Le président Joko Widodo a envisagé d'augmenter les prix des carburants subventionnés afin de freiner l'explosion des subventions à l'énergie dans un contexte de prix mondiaux élevés du pétrole et de dépréciation de la roupie.

Une baisse des prix de certaines denrées alimentaires a permis de réduire l'inflation en Indonésie à 4,69% en août, contre 4,94% le mois précédent, selon les données de Statistics Indonesia. Un sondage Reuters avait prévu un taux de 4,90% en août.

Mais le taux d'inflation de base annuel, qui exclut les prix contrôlés par le gouvernement et les prix volatils des denrées alimentaires, s'est accéléré à 3,04% en août, le plus élevé depuis Nov. 2019, contre 2,86% en juillet.

Le taux d'août était à peu près conforme aux prévisions de 3 % du sondage.

La Bank Indonesia (BI) vise une inflation comprise entre 2 % et 4 % pour 2022 et 2023, une fourchette que le gouverneur Perry Warjiyo a déclaré susceptible d'être dépassée cette année et l'année prochaine.

La BI a augmenté son taux directeur de référence de 25 points de base (pb) le mois dernier pour la première fois depuis 2018, dans une décision que certains économistes estiment avoir été prise en prévision d'une hausse des prix du carburant.

Le chef de Statistics Indonesia, Margo Yuwono, a déclaré qu'une hausse des prix du carburant pourrait augmenter considérablement la pression sur les prix, car elle affecterait également les prix des autres biens et services.

Faisal Rachman, de la Bank Mandiri, a déclaré que l'inflation pourrait se diriger vers 6 % cette année en supposant une augmentation de 30 % du prix de l'essence subventionnée, contre une prévision de 4,60 % sans hausse de prix.

"Nous voyons que la BI a encore de la marge pour augmenter (le taux de référence) jusqu'à 50 points de base dans le reste de l'année 2022", a-t-il déclaré.

Irman Faiz, économiste à la Bank Danamon, a déclaré que les producteurs étaient également sous pression pour augmenter les prix au niveau des consommateurs en raison de la hausse des coûts. Il s'attend à un total de 75 points de base de hausse des taux par la BI pour le reste de l'année 2022.

La prochaine réunion de politique générale de la BI aura lieu les 21 et 22 septembre.

Les autorités n'ont pas donné de calendrier pour la hausse des prix du carburant. Le président a déclaré jeudi aux médias que le gouvernement calculait encore soigneusement l'impact d'une éventuelle hausse des prix.

Des législateurs ont déclaré à Reuters la semaine dernière que le gouvernement envisageait une augmentation de 30 à 40 % des prix du carburant subventionné.