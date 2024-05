Le taux d'inflation annuel de l'Indonésie a légèrement baissé en avril, passant de 3,05% en mars à 3,00%, a déclaré jeudi le bureau des statistiques du pays, restant dans la fourchette cible de 1,5% à 3,5% de la banque centrale.

Un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes tablait sur un taux d'inflation annuel de 3,06%.

Le bureau doit publier plus de détails, y compris le taux d'inflation de base, plus tard dans la journée de lundi. (Reportage de Stefanno Sulaiman, Gayatri Suroyo et Fransiska Nangoy ; Rédaction de John Mair)