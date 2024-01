Le taux d'inflation annuel de l'Indonésie a diminué plus que prévu en décembre pour atteindre 2,61%, dans la fourchette cible de la banque centrale, ont montré les données officielles mardi.

Le taux est inférieur à celui de novembre (2,86 %) et aux attentes d'un sondage Reuters qui prévoyait un taux de 2,72 % en décembre.

L'objectif d'inflation de la banque centrale pour 2023 était de 2 % à 4 %, tandis que l'objectif pour 2024 est de 1,5 % à 3,5 %.

Le taux d'inflation de base, qui exclut les prix contrôlés par le gouvernement et les prix alimentaires volatils, a également diminué plus que prévu en décembre à 1,80%, le niveau le plus bas depuis décembre 2021, et contre 1,85% prévu dans le sondage. L'inflation de base de novembre était de 1,87 %.

La banque centrale, Bank Indonesia, a relevé les taux d'intérêt de 250 points de base au total entre août 2022 et octobre 2023 pour lutter contre l'inflation et maintenir la stabilité de la monnaie.

Radhika Rao, économiste à la DBS Bank, a déclaré que le taux d'inflation plus faible que prévu en décembre rassurerait les responsables de la politique monétaire.

"Nous nous attendons à ce que les décideurs politiques soient moins pressés de passer à un cycle d'assouplissement au premier semestre de l'année 24 afin de préserver la stabilité financière", a-t-elle déclaré.

Mme Rao a déclaré que l'inflation globale pourrait dépasser les 3 % au cours du premier semestre 2024, car les pressions sur les prix s'intensifient autour des fêtes religieuses, telles que le Ramadan, qui devrait commencer en mars.

Les fonctionnaires de la BI ont prédit que l'inflation globale pourrait atteindre 3,2 % cette année en raison de la hausse des prix mondiaux de l'alimentation et de l'énergie.