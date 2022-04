L'inflation irlandaise s'approche de son plus haut niveau en 40 ans, à 6,7% en mars

Le diesel et l'essence ont grimpé de 46 % et 35 % respectivement en glissement annuel, tandis que les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 3,1 %. Dans l'ensemble, les prix ont augmenté de 1,9 % par rapport à février, soit la hausse mensuelle la plus rapide depuis la première collecte de chiffres mensuels en 1997.

La banque centrale d'Irlande a prévu cette semaine que la croissance des prix atteindrait un pic de 7,7 % au deuxième trimestre et resterait supérieure à 7 % au troisième trimestre avant de retomber à 5,1 % au cours des trois derniers mois de l'année. L'inflation annuelle irlandaise a brièvement touché 7 % en 2000 et a dépassé ce niveau pour la dernière fois en 1984.