L'inflation, la guerre en Ukraine sont considérées comme les principaux risques financiers - Rapport de la Fed

La hausse rapide des rendements du Trésor américain, les troubles liés à la guerre sur les marchés pétroliers et d'autres facteurs ont déjà mis à rude épreuve certaines parties du système financier, avertit le rapport, et bien que le stress "n'ait pas été aussi extrême que lors de certains épisodes passés, le risque d'une détérioration soudaine et importante semble plus élevé que la normale".

"Il convient de noter que les ménages et les entreprises ont diminué leurs emprunts en pourcentage du produit intérieur brut, et semblent actuellement disposer de ressources pour couvrir le fardeau de leurs dettes, ce qui est un aspect important de la résilience dans un environnement de hausse des taux d'intérêt", a déclaré Lael Brainard, gouverneur et vice-présidente désignée de la Fed, dans un communiqué accompagnant le rapport.

Le rapport est le premier à faire le point sur les changements rapides du paysage financier qui ont eu lieu depuis l'automne dernier, notamment un resserrement plus rapide de la politique monétaire par la Fed et la hausse des taux d'intérêt en général, une inflation qui menace de devenir plus persistante et l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La volatilité s'est manifestée sur les marchés boursiers américains qui ont fortement chuté ces dernières semaines, ainsi que sur les marchés obligataires qui se sont adaptés à la hausse des taux d'intérêt américains et au durcissement des conditions financières dans le cadre des efforts de la Fed pour ralentir l'inflation.

"L'inflation a été plus élevée et plus persistante que prévu, même avant l'invasion de l'Ukraine, et l'incertitude sur les perspectives d'inflation pose des risques pour les conditions financières et l'activité économique", a noté le rapport.

"Les marchés financiers ont connu une forte volatilité et certaines tensions sur la liquidité du marché", au cours des six derniers mois, selon le rapport. "En net, sur la période, les rendements du Trésor ont nettement augmenté, les cours des actions au sens large ont sensiblement baissé et les écarts de crédit se sont considérablement élargis sur les marchés des obligations d'entreprises."

Depuis qu'il a clôturé à un niveau record le premier jour de bourse de 2022, l'indice de référence Standard & Poor's 500 a depuis glissé de 16,5 % et le Nasdaq Composite a fait encore pire, perdant plus d'un quart de sa valeur en six mois environ. Les rendements des obligations du Trésor à 10 ans, qui influencent une série de coûts de financement des consommateurs et des entreprises, ont à peu près doublé depuis le début de l'année.

Dans une enquête menée auprès d'économistes et de participants au marché sur les principaux risques auxquels est confronté le système financier américain, les menaces de la pandémie se sont estompées et ont été remplacées par un environnement géopolitique soudainement incertain.

Selon le rapport, les personnes interrogées craignent que "les tensions en Europe liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie ou sur les marchés émergents - comme celles qui pourraient provenir de la Chine ou être alimentées par des pressions inflationnistes - ne se propagent aux États-Unis. En outre, une inflation élevée et une hausse des taux aux États-Unis pourraient avoir des répercussions négatives sur l'activité économique nationale, le prix des actifs, la qualité du crédit et les conditions financières en général."

Dans l'ensemble, les bilans des entreprises restent sains, avec des flux de trésorerie suffisants pour couvrir les obligations de paiement des intérêts. Mais, selon le rapport, "l'effet de l'inflation élevée, de la hausse des taux d'intérêt, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et du conflit géopolitique en cours sur la rentabilité des entreprises est incertain. Une baisse significative de la rentabilité des entreprises ou une augmentation importante et inattendue des taux d'intérêt pourrait réduire la capacité de certaines entreprises à assurer le service de leur dette."

"En outre, la pression à la hausse sur les prix du pétrole, si elle se maintient, pourrait freiner la reprise dans les industries durement touchées comme les compagnies aériennes."