L'inflation liée à la guerre en Ukraine pourrait entraîner des troubles sociaux-Banque mondiale

WASHINGTON, 10 mars (Reuters) - La flambée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires déclenchée par l'invasion russe de l'Ukraine pourrait exacerber les préoccupations en matière de sécurité alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique, et pourrait alimenter les troubles sociaux, a déclaré l'économiste en chef de la Banque mondiale, Carmen Reinhart.

L'Allemagne organisera vendredi une réunion des ministres de l'Agriculture du Groupe des sept (G7) afin de discuter de l'impact de l'invasion de l'Ukraine.

"Il y aura d'importantes ramifications, au Moyen-Orient, en Afrique, notamment en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne", où l'insécurité alimentaire est déjà présente, a expliqué Carmen Reinhart lors d'un entretien accordé à Reuters.

La hausse soudaine des prix des denrées alimentaires pourrait provoquer des troubles sociaux. La banque a prévenu le mois dernier de l'impact particulièrement sévère que pourrait avoir la crise ukrainienne au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord, où certains pays comme l'Egypte importent jusqu'à 80% de leur blé depuis l'Ukraine ou la Russie.

Carmen Reinhart a indiqué que les pays d'Asie centrale étaient également confrontés à des défis importants, étant donné leurs liens économiques et commerciaux étroits avec la Russie, dont le Fonds monétaire international prévoit qu'elle entrera en récession cette année en raison des sanctions occidentales.

