L'inflation manufacturière de juin en Chine se refroidit, les prix à la consommation s'accélèrent

L'indice des prix à la production (PPI) a augmenté de 6,1% en glissement annuel, a déclaré samedi le Bureau national des statistiques (NBS), après une hausse de 6,4% en mai. Il s'agit d'un taux plus rapide que les attentes d'une croissance de 6,0 % annoncées dans un sondage Reuters.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,5 % par rapport à l'année précédente, soit une hausse plus importante que celle de 2,1 % enregistrée en mai et la plus élevée en 23 mois. Dans un sondage Reuters, on s'attendait à ce que l'IPC augmente de 2,4 %.

L'IPC est resté stable en glissement mensuel, après la baisse de 0,2 % en mai, battant la baisse de 0,1 % dans un sondage Reuters.

La deuxième plus grande économie du monde a montré quelques signes de reprise au cours des derniers mois après un effondrement brutal induit par le COVID, bien que des vents contraires à la croissance persistent, notamment la faiblesse des dépenses de consommation et les inquiétudes liées à d'éventuelles vagues d'infections récurrentes.

Les mesures de confinement du COVID-19 ont été levées à Shanghai et dans d'autres grandes villes en juin, mais certaines régions ont récemment signalé une recrudescence des cas, ce qui pourrait ralentir ou même bloquer la reprise.

La Chine envisage de mettre en place un fonds d'infrastructure d'État de 500 milliards de yuans (75 milliards de dollars) pour relancer l'économie, ont déclaré à Reuters deux personnes ayant connaissance du dossier.

L'inflation des producteurs s'est refroidie cette année après avoir atteint son plus haut niveau en 26 ans en octobre en raison d'une hausse des prix des matières premières.

Cette situation contraste fortement avec la flambée de l'inflation mondiale qui a incité les principales banques centrales du reste du monde à relever leurs taux d'intérêt.

Fin juin, le gouverneur de la Banque populaire de Chine (PBOC), Yi Gang, s'est engagé à maintenir une politique monétaire accommodante pour soutenir la reprise économique.

La reprise de l'inflation des prix à la consommation fait suite à une flambée des prix du porc et ajoute à la pression exercée sur les décideurs du pays pour qu'ils mettent en œuvre une politique monétaire plus favorable, bien que les taux soient encore inférieurs à l'objectif du gouvernement d'une hausse d'environ 3 %.

(1 $ = 6,7019 yuans chinois)