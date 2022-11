L'inflation mensuelle australienne ralentit en octobre, laissant entrevoir un possible pic

Mercredi, les données du Bureau australien des statistiques ont montré que l'indice mensuel des prix à la consommation (IPC) avait augmenté de 6,9 % au cours de l'année se terminant en octobre, ce qui représente un ralentissement par rapport aux 7,3 % enregistrés en septembre.

Ce résultat a choqué les analystes, qui s'attendaient à une hausse de 7,4 % ou plus en octobre, et constitue un indice possible d'un pic de l'inflation.

En effet, une mesure étroitement surveillée de l'inflation de base, la moyenne ajustée, a augmenté de 0,3 % en octobre par rapport au mois précédent, soit la plus faible augmentation depuis novembre de l'année dernière.

La croissance annuelle de la moyenne ajustée a ralenti, passant de 5,4 % à 5,3 % en octobre, ce qui a de nouveau surpris les analystes, qui tablaient sur une hausse d'environ 5,7 %.

Ce serait une agréable surprise pour la Reserve Bank of Australia (RBA), qui a dû relever les taux d'intérêt de 275 points de base pour les porter à 2,85 %, leur plus haut niveau depuis neuf ans, afin de contenir l'inflation.

La RBA s'attendait à ce que l'inflation des prix à la consommation culmine à environ 8 % ce trimestre, mais cela pourrait maintenant être trop pessimiste.

Les marchés parient toujours que la RBA augmentera son taux d'escompte de 25 points de base supplémentaires lors de sa réunion politique de décembre la semaine prochaine. Pourtant, ils ont également réduit le pic prévu pour les taux d'intérêt à 3,65 %, contre 3,72 % avant la publication de l'IPC et jusqu'à 4,20 % le mois dernier.

Les contrats à terme sur les obligations à trois ans ont augmenté de 5 points à 96,80 et les contrats à terme interbancaires ont légèrement augmenté alors que les investisseurs ont réduit le sommet probable des taux.

Les données de mercredi ont montré que l'inflation en octobre avait été tirée vers le bas par une baisse de 6,3 % des prix des fruits et légumes par rapport à septembre, les conditions de culture s'étant améliorées, bien que les récentes inondations pourraient faire remonter les prix vers la fin de l'année.

Les coûts des vacances et des voyages ont également baissé en octobre, de 6,4 %, l'ABS indiquant que les prix des billets d'avion ont diminué à mesure que les vacances scolaires se terminaient et que la demande de voyages à l'étranger se relâchait.

Cette nouvelle série mensuelle ne contient que deux tiers environ des données sur les prix utilisées dans l'IPC trimestriel traditionnel de l'ABS, de sorte que le résultat de l'inflation pour l'ensemble du trimestre octobre-décembre risque d'être beaucoup plus élevé.

En particulier, la publication d'octobre ne comprend pas les coûts des services publics, qui sont susceptibles de bondir ce trimestre en raison de la hausse des prix de l'électricité et du gaz.

" Nous n'accorderions pas trop d'importance à la baisse de l'indicateur mensuel de l'IPC en octobre, car les chiffres ne couvrent pas l'ensemble du panier de l'IPC", a déclaré Marcel Thieliant, économiste principal chez Capital Economics.

"Néanmoins, les chiffres suggèrent que l'inflation est sur le point d'atteindre un pic."