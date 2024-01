"L'inflation n'est pas encore complètement jugulée " (Amplegest)

"L'inflation reflue mais reste au-dessus des objectifs affichés. Les Banques Centrales devraient maintenir une certaine prudence à court terme et ne débuter leur programme de baisse des taux courts qu’à la mi-2024", souligne Emmanuel Auboyneau, Gérant associé chez Amplegest. Aux Etats-Unis la volonté des autorités monétaires est d’accompagner un atterrissage en douceur de l’économie, soutient l'analyste.



"A ce jour, la probabilité d'un tel aboutissement est forte mais nécessite encore la vigilance de la Banque Centrale. Laisser le sentiment que le combat contre l'inflation est gagné pourrait provoquer un regain de confiance, donc de consommation et d'investissement", poursuit Emmanuel Auboyneau.



Avant de conclure : "Des points de vigilance demeurent, notamment sur le logement. Les loyers représentent 30% de l'indice inflationniste et ils doivent être surveillés dans un contexte de crise du logement subsistant. En Europe, l'économie est faible depuis plusieurs trimestres. Le souci de la Banque Centrale Européenne n'est donc pas d'accentuer ce ralentissement. Mais, pour autant, il parait clair que l'inflation n'est pas encore complètement jugulée."