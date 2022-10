L'inflation ne s'incruste pas dans l'économie, selon Mme Yellen

"Je ne crois pas qu'elle soit en train de s'ancrer dans l'économie américaine", a-t-elle déclaré, lorsqu'on l'a interrogée sur les récents rapports sur les prix à la consommation et à la production qui ont montré une hausse persistante des prix.

"La façon dont l'inflation deviendrait ancrée est si vous voyiez les attentes d'inflation à moyen terme augmenter à des niveaux qui sont incompatibles avec une inflation de 2%, et ensuite ces attentes d'inflation plus élevées étant intégrées dans les salaires et les prix."

Mme Yellen a déclaré que si les données récentes montrent qu'il faut faire davantage pour réduire l'inflation, elle ne pense pas que celle-ci soit ancrée. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle "continue de croire qu'il existe une voie permettant de réduire l'inflation tout en maintenant un marché du travail solide", a-t-elle déclaré.

Mme Yellen a ajouté qu'elle voyait certains coûts, notamment les coûts de production et d'expédition, baisser.