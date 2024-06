L'inflation annuelle au Nigeria a atteint son plus haut niveau depuis 28 ans, à 33,95 %, en mai, selon des données officielles publiées samedi, aggravant les difficultés qui ont alimenté la colère de la population contre les réformes économiques du président Bola Tinubu.

Il s'agit du 18e mois consécutif de hausse de l'inflation, contre 33,69 % le mois précédent.

La pression sur les prix a été stimulée par les réformes de M. Tinubu, qui a notamment supprimé les subventions à l'essence et à l'électricité et dévalué la monnaie naira deux fois en un an.

Les syndicats, qui ont suspendu une grève déclenchée pour réclamer un nouveau salaire minimum, ont fait valoir que les réformes nuisaient aux pauvres et qu'elles avaient laissé des millions de personnes aux prises avec la pire crise du coût de la vie depuis des décennies.

Les données publiées par le Bureau national des statistiques montrent que l'alimentation et les boissons non alcoolisées ont continué à être les principaux facteurs d'inflation en mai.

L'inflation alimentaire, qui représente la majeure partie du panier d'inflation du Nigeria, est passée de 40,53 % le mois précédent à 40,66 %.

Selon les analystes, les prix élevés des denrées alimentaires et la faiblesse du naira sont les principaux moteurs de l'inflation au Nigeria.

La banque centrale a relevé ses taux d'intérêt en mai, pour la troisième fois cette année, en réponse à la hausse continue de l'inflation.

Le gouverneur Olayemi Cardoso a indiqué que les taux resteraient élevés aussi longtemps que nécessaire pour réduire l'inflation. (Reportage d'Elisha Bala-Gbogbo, édition de MacDonald Dzirutwe et Mark Potter)