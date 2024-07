L'inflation annuelle au Nigeria a atteint son plus haut niveau depuis 28 ans, soit 34,19 %, en juin, selon les données officielles, alors que les pressions sur les prix continuent de s'intensifier dans le pays le plus peuplé d'Afrique.

Le mois de juin a marqué le 19e mois consécutif de hausse de l'inflation, contre 33,95 % en mai.

L'inflation a été stimulée par les réformes du président Bola Tinubu, qui a notamment réduit les subventions à l'essence et à l'électricité et dévalué la monnaie naira deux fois en l'espace d'un an.