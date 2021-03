L'inflation, ou le retour de la grande oubliée, souligne Amplegest

Pour Emmanuel Auboyneau, gérant privé et associé chez Amplegest, la remontée de l'inflation observée un peu partout dans le monde doit toutefois être relativisée. Les forces déflationnistes restent toujours puissantes dans le monde. La mondialisation crée une compétition qui freine structurellement la hausse des prix. La digitalisation de l'économie est un autre frein puissant à une progression trop forte. Le vieillissement de la population dans le monde développé joue également un rôle modérateur d'inflation.



Enfin ajoute le gérant, on peut imaginer que la production de pétrole repartira vite à mesure que l'économie accélèrera, limitant ainsi la remontée du baril.



La première conséquence de ce retour de l'inflation est un relèvement des taux longs dans toutes les zones économiques, observe-t-il. Aux Etats-Unis, l'emprunt à 10 ans s'approche de son niveau d'avant crise. Pour l'instant c'est une normalisation. Mais il pourrait prochainement le dépasser en dépit du discours toujours très accommodant de Jerome Powell.



En Allemagne, le taux à 10 ans pourrait bientôt revenir en territoire positif, niveau qu'il n'a pas connu depuis mi-2019. Cette évolution des taux doit être surveillée dans les prochains mois. Si elle est ordonnée et s'accompagne d'une amélioration conjoncturelle proportionnelle de début de cycle, elle ne sera pas forcément négative pour les marchés actions.



En revanche, si la hausse des taux est trop forte et jugée non maîtrisée, elle pourrait provoquer un repli des indices actions, hormis certains secteurs traditionnellement préservés dans un tel cas de figure. Amplegest a commencé à rééquilibrer les portefeuilles dans ce sens.



2021 sera l'année du retour de la croissance. C'est une bonne nouvelle qu'il faudra toutefois concilier avec celle probable d'une inflation oubliée, conclut Emmanuel Auboyneau.