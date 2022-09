L'inflation persistante maintient Wall street en sourdine à la fin d'un trimestre brutal

Wall street et les actions mondiales ont gagné peu de terrain vendredi, les rendements des obligations d'État et le dollar se maintenant près de leurs récents sommets, alors que l'inflation plus élevée que prévu continue de peser sur les marchés.

Les nouvelles données de l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE), suivies par la Réserve fédérale américaine qui envisage de nouvelles hausses des taux d'intérêt, ont montré une hausse de 0,3 % le mois dernier après une baisse de 0,1 % en juillet. L'inflation dans la zone euro a atteint un niveau record de 10 % en septembre, dépassant les prévisions d'une hausse de 9,7 %, selon les données flash de l'inflation.

Lael Brainard, vice-présidente de la Fed, a déclaré vendredi que la banque centrale américaine devrait maintenir des taux d'intérêt plus élevés pendant un certain temps dans le cadre de ses efforts pour maîtriser l'inflation et qu'elle devait se garder de baisser les taux prématurément.

Quincy Krosby, chef de la stratégie mondiale de LPL Financial à Charlottesville, en Virginie, a déclaré que les nouvelles données de l'indice des prix "ont peu contribué à apaiser les craintes que la campagne visant à juguler l'inflation fonctionne aussi rapidement que l'espérait le marché."

Le rééquilibrage de fin de trimestre "jouera un rôle important dans la façon dont le marché terminera une semaine particulièrement volatile", a-t-elle ajouté.

Les actions américaines ont peu changé dans des échanges agités. Le Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,3 %, le S&P 500 est resté stable et le Nasdaq Composite a ajouté 0,31 %.

L'action de vendredi couronne une semaine d'agitation sur les marchés mondiaux pour clôturer un trimestre difficile qui a vu les actions et les marchés des devises, déjà secoués par les craintes de récession, sapés par la force du dollar.

Les actions asiatiques en dehors du Japon ont chuté de 0,2 % vendredi, perdant environ 13 % en septembre, leur plus grande perte mensuelle depuis le début de la pandémie en 2020.

Les actions européennes ont connu une certaine reprise, avec le STOXX 600 européen en hausse de 1,3 %, mais elles ont enregistré un troisième trimestre consécutif de pertes, inquiètes de l'impact sur la croissance mondiale du relèvement des taux d'intérêt par les banques centrales pour contrer l'inflation.

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 47 pays, était pratiquement plat vendredi, en baisse de près de 9 % pour le mois et de 6,4 % pour le trimestre.

"Nous ne nous attendons pas à un rallye durable des actions tant que la Fed ne verra pas des preuves claires et multiples pendant plusieurs mois que l'inflation a tendance à baisser", a déclaré Andy Tepper, un directeur général de BNY Mellon Wealth Management à Wynnewood, en Pennsylvanie, dans un courriel.

Les rendements des obligations d'État européennes ont baissé, le rendement à 10 ans de l'Allemagne ayant baissé de 4 points de base à 2,106 %, par rapport au pic de mercredi de 2,352 %, qui était un sommet de 11 ans.

Certains rendements du Trésor américain ont également reculé vendredi. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de 0,7 point de base à 3,740 % et le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement au rythme des attentes en matière de taux d'intérêt, a baissé de 1,5 point de base à 4,155 %. Les obligations du Trésor à trente ans ont augmenté de 2,1 points de base à 3,742 %.

David Madden, analyste de marché chez Equiti Capital, a déclaré que le repli des rendements des obligations d'État a permis aux actions de remonter, mais qu'il était peu probable que ce soit le début d'une reprise plus longue.

"La situation générale n'a pas changé : les rendements sont orientés à la hausse, l'inflation est toujours très élevée, les taux d'intérêt vont continuer sur la voie de la hausse", a-t-il déclaré.

La Banque d'Angleterre ne relèvera pas les taux d'intérêt avant sa prochaine annonce politique prévue le 3 novembre, malgré la dégringolade de la livre sterling, mais fera de grands gestes en novembre et décembre, selon un sondage Reuters.

Les décideurs de la Banque centrale européenne se sont également prononcés en faveur d'une hausse importante des taux.

La livre sterling, qui a atteint son plus bas niveau historique en début de semaine sous l'effet conjugué de la force du dollar et des projets de réduction d'impôts du gouvernement financés par des emprunts, a augmenté de 0,15 % sur la journée. Elle reste sur la voie de son pire trimestre par rapport au dollar depuis 2008.

Le Dollar Index est resté stable sur la journée après avoir atteint mercredi un sommet de 20 ans. Le Dollar Index a augmenté d'environ 17% cette année. MARCHANDISES Le pétrole brut américain a chuté de 1,59 % à 79,94 $ le baril, et le Brent était à 88,05 $, en baisse de 0,5 % sur la journée. Le pétrole était sur la voie de son premier gain hebdomadaire en cinq vendredi, soutenu par la possibilité que l'OPEP+ accepte de réduire la production de brut.

Le prix de l'or, qui a progressé vendredi en raison de l'affaiblissement du dollar, est toujours en passe de connaître son pire trimestre depuis mars de l'année dernière, les banques centrales du monde entier poursuivant leurs politiques monétaires agressives. L'or au comptant a ajouté 0,3 % à 1 664,50 $ l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,31 % à 1 663,60 $ l'once.