L'inflation philippine a ralenti pour atteindre son niveau le plus bas depuis près de deux ans en décembre, mais les chiffres pour l'ensemble de l'année sont restés en dehors de la zone cible de la banque centrale, réduisant les chances d'une réduction des taux d'intérêt à court terme.

La banque centrale n'a pas dérogé vendredi à la position qu'elle avait adoptée début décembre, à savoir que la politique monétaire resterait "suffisamment stricte", soulignant les inquiétudes concernant l'inflation malgré un ralentissement du rythme des hausses de prix.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,9 % en décembre par rapport à l'année précédente, contre 4,1 % en novembre, a déclaré l'agence des statistiques vendredi, soit le taux le plus faible depuis février 2022 et le troisième mois consécutif de ralentissement de l'inflation.

Cela a porté le taux d'inflation moyen pour 2023 à 6,0 %, ce qui est encore loin de l'objectif de 2 % à 4 % de la banque centrale.

"Le conseil monétaire juge nécessaire de maintenir les paramètres de la politique monétaire suffisamment serrés jusqu'à ce qu'une tendance durable à la baisse de l'inflation devienne évidente", a déclaré la Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) dans un communiqué à la suite de ces données.

"La BSP continuera à surveiller les attentes en matière d'inflation et les effets de second tour, et prendra les mesures nécessaires pour ramener l'inflation à son niveau cible", a-t-il ajouté.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient un taux d'inflation annuel de 4,0 % en décembre, ce qui correspond à la fourchette de 3,6 % à 4,4 % prévue par la banque centrale pour le mois.

L'inflation de base, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, était de 4,4 % en décembre, contre 4,7 % le mois précédent.

Le ralentissement de l'inflation est principalement dû à la baisse de l'inflation alimentaire, qui est passée de 5,8 % en novembre à 5,5 % en décembre, a indiqué l'agence de statistiques.

La banque centrale a maintenu son taux d'intérêt de référence à 6,5 % pour une deuxième réunion consécutive en décembre, après une série d'augmentations de taux visant à maîtriser l'inflation, y compris une augmentation hors cycle en octobre.

Elle se réunit pour la première fois cette année le 15 février.

"Nous pensons que la BSP a suffisamment resserré sa politique malgré les risques supplémentaires liés à l'offre", a déclaré Domini Velasquez, économiste en chef chez China Banking Corp à Manille.

"Toutefois, même si la BSP reste sur ses positions, ce qui est le scénario probable, nous pensons que la banque centrale ne sera pas pressée de réduire les taux en raison des risques", a ajouté M. Velasquez, qui a prévu des réductions de taux d'ici le second semestre 2024.