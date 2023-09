L'inflation philippine s'est avérée tenace après une accélération inattendue pour la première fois en sept mois au mois d'août, due en grande partie à une hausse des coûts de l'alimentation et des transports, ce qui maintient la pression sur la banque centrale pour qu'elle maintienne sa position hawkish.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 5,3 % en glissement annuel en août, ce qui est supérieur aux prévisions de 4,7 % des économistes interrogés par Reuters et correspond au rythme du mois précédent, mais reste dans les limites des prévisions de 4,8 % à 5,6 % de la banque centrale pour le mois.

En excluant les coûts volatils de l'énergie, l'inflation de base a baissé à 6,1 % en août, contre 6,7 % le mois précédent.

Les données de mardi ont confirmé la conviction de la banque centrale que le pays n'était pas encore sorti de l'ornière de l'inflation et ont soulevé la possibilité qu'elle puisse recommencer à augmenter son taux directeur après l'avoir maintenu à 6,25 % lors de ses trois dernières réunions.

À la suite de ces données, la Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) a déclaré dans un communiqué qu'elle "se tenait prête à ajuster l'orientation de la politique monétaire si nécessaire" afin d'empêcher l'élargissement des pressions sur les prix et l'émergence d'effets de second ordre supplémentaires.

L'inflation du mois d'août a porté l'inflation depuis le début de l'année à 6,6 %, bien au-delà de la fourchette de confort de 2 % à 4 % de la banque centrale.

Nicholas Mapa, économiste chez ING, a déclaré que les coûts du riz, du transport et de l'électricité détermineront la trajectoire de l'inflation pour les prochains mois. Bien qu'il s'attende à ce que la BSP reste en attente, il a déclaré dans un message sur la plateforme X, qu'elle "pourrait envisager une augmentation si cela devient une tendance".

La Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) se réunira le 21 septembre pour revoir sa politique.

Pour contenir les prix des denrées alimentaires, les Philippines ont imposé des plafonds de prix pour le riz, qui resteront en vigueur aussi longtemps que le gouvernement le jugera nécessaire. Les denrées alimentaires représentent 35 % de l'IPC.

À la suite de la hausse inattendue des prix à la consommation en août, le ministre de la planification économique a également déclaré que les Philippines, l'un des plus grands importateurs de riz au monde, pourraient réduire les droits de douane sur cette céréale afin de contribuer à la baisse des coûts intérieurs.

"Pour contrebalancer partiellement la hausse des prix mondiaux et atténuer l'impact sur les consommateurs et les ménages, nous pourrions mettre en œuvre une réduction temporaire et calibrée des droits de douane", a déclaré le secrétaire à la planification économique, Arsenio Balisacan.