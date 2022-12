L'inflation pourrait atteindre un sommet, mais des doutes émergent quant à son déclin

Les risques d'une ère émergente de forte inflation ont été esquissés par des banquiers centraux de premier plan, ont donné lieu à un débat sur la question de savoir si les objectifs d'inflation actuels peuvent s'avérer ruineux et ont commencé à façonner les opinions des responsables d'entreprises qui élaborent des plans pour le monde post-pandémie.

Les banques centrales pourraient faire quelques progrès vers leurs objectifs d'inflation en augmentant les taux d'intérêt et en gérant la demande, a déclaré James Gorman, directeur général de Morgan Stanley, lors de la conférence Reuters Next à New York. Mais revenir au niveau de 2 % que la plupart d'entre elles se sont fixé comme objectif pourrait être difficile dans un monde où les chaînes d'approvisionnement, la démographie et d'autres défis conspireront pour maintenir les prix plus élevés.

"Je soupçonne que l'inflation restera plus élevée que ce que les gens souhaitent", a déclaré M. Gorman. Les banques centrales, en gérant la demande par le biais des taux d'intérêt, pourraient probablement "ramener l'inflation à environ quatre pour cent. Cela devient beaucoup plus difficile après cela. Quatre à % est un changement assez important" en raison des limites de l'offre.

Les commentaires de M. Gorman ont capturé ce qui sera probablement le prochain débat des banques centrales et des dirigeants mondiaux, alors qu'ils évaluent l'efficacité de leurs politiques pour contrôler les prix et ce qu'il faudrait faire de plus - le tout dans le contexte d'un ralentissement de l'économie mondiale et d'une possible récession dans des régions clés comme l'Europe.

L'inflation est "toujours très préoccupante... nous avons commencé en avril avec l'idée qu'il y aurait de la stagflation et je pense que c'est en train de se produire", a déclaré le président de la Banque mondiale, David Malpass, dans une interview accordée à Reuters Next, faisant référence à la pire combinaison de deux mondes, à savoir une croissance stagnante et une inflation continue.

"Nous avons une croissance lente. Nous avons une inflation obstinément élevée. Nous avons un risque de récession dans de nombreux pays", a déclaré M. Malpass.

Mais il a également fait un clin d'œil, au-delà des banques centrales du monde, à une solution nécessaire à la hausse des prix du côté de l'offre.

"D'où va venir la production ?" a-t-il déclaré. "Les gens devraient essayer de produire davantage pour combattre les tendances inflationnistes actuelles."

Jusqu'à présent, et en particulier aux États-Unis, les actions des banques centrales n'ont pas eu d'impact appréciable sur les éléments fondamentaux de l'économie, notamment le marché du travail. Mais elles n'ont pas non plus fait de progrès substantiels pour faire baisser l'inflation des niveaux élevés actuels - environ 6 % aux États-Unis, plus de 10 % en Europe et au Royaume-Uni.

Elle est peut-être en train de culminer. L'inflation a ralenti en Europe en novembre pour la première fois en 17 mois, et elle a légèrement diminué aux États-Unis depuis juin.

Dans ses remarques de cette semaine, le président de la Fed, Jerome Powell, a donné son compte rendu le plus détaillé à ce jour des forces qui pourraient faire baisser l'inflation dans les mois à venir, y compris une baisse des nouveaux baux de location qui finira par faire baisser les moyennes globales, et une baisse de l'inflation des biens.

Cependant, les responsables s'alignent sur le fait que les prix augmentent encore trop vite, et de plus en plus sur l'idée que les solutions devront être trouvées au-delà de la politique monétaire.

"Les prix sont encore trop élevés", a déclaré Wally Adeyemo, secrétaire adjoint au Trésor américain, dans une interview accordée à Reuters Next. "Bien que la Fed soit la première responsable ... nous faisons tout ce que nous pouvons du côté de l'offre", y compris en libérant du pétrole d'une réserve stratégique à des investissements publics dans la production de micropuces et des programmes de formation destinés à améliorer l'offre de travailleurs disponibles.

Mais ce sont là des solutions à long terme pour ce qui est, pour l'instant, un problème aigu à court terme qui a conduit la Fed et d'autres banquiers centraux à risquer une récession, par le biais d'une hausse constante des taux d'intérêt, pour atteindre l'objectif de 2 %. Dans le cas de la Fed, cela implique de mettre d'autres pays en danger également en raison de la domination mondiale du dollar.

Certains commencent à se demander, alors qu'une nouvelle normalité émerge, si cela en vaut la peine.

L'ancien économiste en chef du Fonds monétaire international, Olivier Blanchard, actuellement Senior Fellow au Peterson Institute for International Economics, soutient depuis longtemps une cible d'inflation plus élevée, arguant que les coûts d'une inflation de 2 % par rapport à une inflation de 4 % sont minimes, tandis que le taux plus élevé donne aux banques centrales une plus grande marge de manœuvre pour gérer l'économie.

Dans l'environnement actuel, a-t-il écrit récemment dans le Financial Times, elles pourraient trouver les derniers pas vers un retour à 2% trop douloureux à faire.

"Je soupçonne que lorsque, en 2023 ou 2024, l'inflation sera redescendue à 3 %, il y aura un débat intense sur la question de savoir s'il vaut la peine de la ramener à 2 % si c'est au prix d'un nouveau ralentissement substantiel de l'activité", a écrit M. Blanchard. "Je serais surpris que les banques centrales déplacent officiellement l'objectif, mais elles pourraient décider de rester au-dessus de celui-ci pendant un certain temps."