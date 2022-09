L'inflation poursuit son accélération en août

Zurich (awp) - L'inflation a poursuivi sa progression en Suisse au mois d'août, toujours portée par les prix du pétrole et du gaz. Corollaire de cette évolution, les tarifs des billets d'avion et des copeaux de bois se sont également envolés.

Les prix à la consommation (CPI) ont augmenté en août de 3,5% sur un an, a annoncé jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS). En juillet et juin, ils avaient accéléré de 3,4%, de 2,9% en mai, de 2,5% en avril et de 2,4% en mars.

Sur un mois, la hausse se fixe à 0,3% pendant la période sous revue. L'évolution mensuelle et annuelle se situe dans le haut de la fourchette des prévisions des économistes interrogés par l'agence AWP.

Comparés à août 2021, les plus fortes hausses des tarifs sont intervenues au niveau du mazout (+86,2%), des copeaux de bois (+65,2%), du gaz (+57,7%), du transport aérien (+45,7%) et du diesel (+32%).

L'alimentation et les boissons non alcoolisées (+2,5%), le logement et l'énergie (+4,7%), ainsi que l'équipement ménager et l'entretien courant (+4,7%) pénalisent également le pouvoir d'achat des ménages.

Des baisses sont par contre intervenues pour la location de véhicules personnes (-17,3%), les ordinateurs (-7,8%) et les médicaments (-2,1%).

