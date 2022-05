L'inflation pousse davantage d'emprunteurs ayant un faible score FICO à manquer à leurs engagements -étude

Les soldes de cartes de crédit et les taux de délinquance parmi les emprunteurs non privilégiés - les personnes ayant un score de crédit inférieur à 660 - ont augmenté du plus grand pourcentage depuis le début de 2021, lorsque l'inflation a commencé à augmenter de manière significative. Si l'inflation élevée persiste, l'étude prévoit que les défaillances pourraient atteindre environ 8,4 % du total des prêts sur carte de crédit d'ici le premier trimestre 2023, contre 8 % au premier trimestre de cette année.

Les résultats montrent que, même si la plupart des consommateurs sont en bonne situation financière grâce aux mesures de relance gouvernementales et à la croissance des salaires, les consommateurs ayant le moins de marge de manœuvre financière sont de plus en plus vulnérables aux chocs de prix causés par l'inflation.

"Malgré tout ce qui s'est passé au cours des deux dernières années, le consommateur est en très bonne forme, mais pas tous", a déclaré Charlie Wise, responsable de la recherche et du conseil au niveau mondial chez TransUnion. "Les moyennes dissimulent le fait que certains ont des difficultés".

Mercredi, la Réserve fédérale devrait augmenter les taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage dans le cadre de ses efforts pour lutter contre l'inflation élevée, une mesure qui aura des répercussions sur les emprunteurs de cartes de crédit car elle augmentera les taux d'emprunt.

Alors que les taux de défaillance des cartes de crédit restent inférieurs aux niveaux pré-pandémiques pour les emprunteurs non privilégiés, l'étude a révélé que ces consommateurs portent également un fardeau de dette plus lourd d'un mois à l'autre qu'au cours des deux dernières années.

Le solde moyen de la dette non hypothécaire par consommateur à risque au premier trimestre de 2022 était de 22 988 $. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 22 461 $ du premier trimestre 2021, et également par rapport aux 22 970 $ du premier trimestre 2020, avant le début de la pandémie aux États-Unis.