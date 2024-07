Montréal (awp/afp) - Après un regain inattendu en mai, le taux d'inflation annuel du Canada a ralenti à 2,7% sur un an, a annoncé mardi Statistique Canada, ouvrant la voie à une réduction prochaine des taux d'intérêt selon les spécialistes.

Cette baisse plus importante qu'anticipé par les analystes survient alors que la banque centrale canadienne avait abaissé début juin son taux directeur de 25 points de base à 4,75%, et qu'une autre annonce est prévue le 24 juillet.

La baisse de l'inflation en juin est "en grande partie due au ralentissement de la croissance des prix de l'essence", a expliqué l'agence de statistiques du gouvernement dans un communiqué. Ceux-ci ont augmenté de 0,4% en juin après une hausse marquée de 5,6% en mai.

La baisse de 1,8% des prix des biens durables a également contribué au ralentissement de la croissance de l'Indice des prix à la consommation (IPC) en juin, souligne Statistique Canada.

Les consommateurs ont toutefois payé plus cher dans les supermarchés, le prix des aliments ayant accéléré en juin et en mai. Le coût a bondi de 21,9% entre juin 2021 et juin 2024, a précisé l'agence fédérale.

Le taux d'inflation annuel du Canada avait atteint 2,9% en mai contre 2,7% en avril, ce qui était son plus bas niveau depuis trois ans.

Ces données démontrent que la hausse de l'inflation en mai "n'était qu'un simple soubresaut dans une tendance plus large de désinflation", analyse Katherine Judge, économiste à la banque CIBC, qui ajoute que cela ouvre la voie à une réduction du taux d'intérêt par la Banque du Canada la semaine prochaine.

Ce retour à une "croissance tiède" des prix à la consommation "constitue un argument solide en faveur de la poursuite du cycle de réduction des taux sans délai", renchérit Royce Mendes, analyste financier chez Desjardins, et devrait permettre à la Banque du Canada de réduire ses taux de 25 points de base.

La Banque du Canada a pour objectif de maintenir l'inflation entre 1 et 3%.

