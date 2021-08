L'inflation redescend en juillet

Zurich (awp) - L'indice des prix à la consommation (CPI) a régressé de 0,1% en juillet par rapport à juin grâce à la baisse conjuguée de plusieurs facteurs. Sur un an, il a en revanche progressé de 0,7%, dans le bas de la fourchette des économistes interrogés par AWP, lesquels tablaient entre 0,6% et 1,0% sur un an et sur -0,2% à +0,3% en comparaison mensuelle.

Dans son communiqué paru lundi, l'Office fédéral de la statistique (OFS) explique cette évolution par le recul des prix de l'habillement et des chaussures, grâce aux soldes d'été. Ceux des transports aériens et des voyages à forfait internationaux se sont eux aussi contractés. Mais les prix pour la location de véhicules personnels et ceux des carburants ont par contre amorcé un mouvement de hausse.

Le CPI ressort à 101,12 points au mois de juillet. L'inflation est plutôt venue des produits suisses que des produits importés.

md/al