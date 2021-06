L'inflation reflue en juin dans la zone euro

Bruxelles (awp/afp) - Le taux d'inflation annuel en zone euro s'est légèrement replié en juin, à 1,9%, après avoir atteint en mai 2%, limite haute de l'objectif de la BCE, selon des chiffres d'Eurostat parus mercredi, alors que la hausse des prix inquiète les investisseurs.

L'inflation dans les pays partageant la monnaie commune européenne avait enregistré en mai son plus haut niveau depuis octobre 2018.

Ces tensions sur les prix font craindre aux marchés financiers une remontée des taux d'intérêt. Mais la BCE et de nombreux experts jugent cette hausse de l'inflation "temporaire".

En juin, la hausse des prix à la consommation a de nouveau été tirée par l'énergie (+12,5%, contre 13,1% en mai). Les tarifs des biens industriels hors énergie ont augmenté de 1,2% sur un an, après +0,7% en mai. Enfin, la composante de l'inflation pour le secteur alimentation, alcool et tabac a atteint 0,6%, après 0,5% en mai.

L'Estonie a enregistré le taux d'inflation annuel le plus élevé des 19 pays de la zone euro en juin à 3,7%, tandis que le Portugal a connu le taux le plus faible, l'indice des prix à la consommation ayant reculé de 0,6% dans ce pays.

En Allemagne, première économie européenne, l'inflation a atteint ce mois-ci 2,1%, contre 1,9% en France, a détaillé l'institut européen des statistiques.

La BCE se fixe pour objectif une inflation "proche mais inférieure à 2%" dans la zone euro.

L'institut monétaire juge toutefois que la hausse actuelle des prix est temporaire et n'entend pas pour l'instant resserrer sa politique monétaire accommodante. Elle attendra pour cela un retour durable de l'inflation dans le sillage d'une conjoncture économique robuste.

Or celle-ci reste fragile et les incertitudes entourant la reprise encore élevées avec la menace de nouveaux variants du Covid-19 qui pourraient freiner la réouverture en cours notamment dans les transports, le tourisme et les loisirs.

afp/fr