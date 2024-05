Zurich (awp) - Les prix à la consommation en Suisse ont connu une nouvelle poussée en avril, après une pause observée en mars. Les voyages à forfait internationaux, les transports aériens, l'ameublement et l'équipement ainsi que l'essence ont redonné un coup de fouet à l'inflation, alors que les tarifs de l'hôtellerie et de la parahôtellerie ont diminué.

Le renchérissement s'est inscrit à 1,4% sur un an en avril, selon les indications publiées jeudi par l'Office fédéral de la statistique (OFS). L'inflation avait ralenti en mars à 1,0%. Elle avait progressé de 1,2% en février, de 1,3% en janvier et de 1,7% en décembre.

En rythme mensuel, les prix ont gonflé de 0,3%, indique l'OFS dans son communiqué.

Les économistes interrogés par l'agence AWP s'attendaient à une inflation moins forte en rythme annuel, leurs prévisions s'établissaient entre 1,0% et 1,2%. La variation mensuelle était attendue entre +0,1 et +0,2%.

L'indice des prix à la consommation (IPC) s'est fixé à 107,4 points en avril. Le baromètre de l'inflation sous-jacente - apurée des produits frais et saisonniers, de l'énergie et des carburants - a atteint 105,2 points, soit +1,2% sur un an ou +0,4% par rapport au mois de mars.

Produits indigènes plus chers

Les tarifs des produits indigènes ont grandement soutenu l'inflation sur un an, ceux-ci ayant bondi de 2,0% (+0,1% en comparaison mensuelle). Pour les produits importés, les prix se sont repliés de 0,4% sur douze mois et ont augmenté de 1,1% en glissement mensuel.

Fin mars, la Banque nationale suisse (BNS) a raboté ses prévisions d'inflation pour 2024, les ramenant à 1,4% contre 1,9% précédemment. Ces perspectives ont poussé l'institut d'émission à abaisser son taux directeur à 1,5%, contre 1,75% précédemment, rompant avec le statu quo monétaire observé depuis septembre 2023 et à la grande surprise de la majorité des observateurs.

Le ralentissement des prix devrait se prolonger l'année prochaine. La BNS a également revu à la baisse ses estimations pour 2025, prévoyant une inflation à 1,2%, contre 1,6% lors du pointage précédent. Pour 2026, un taux de 1,1% est escompté par les banquiers centraux.

Le rebond de l'inflation en avril est largement imputable à l'alimentation et aux carburants, des composantes volatiles de l'IPC, note l'économiste Adrian Prettejohn, de Capital Economics. Les chiffres publiés jeudi renforcent la conviction du spécialiste que la BNS ne procèdera pas à une nouvelle baisse de taux en juin. L'assouplissement - de 50 points de base - devrait intervenir plus tard dans l'année, car les pressions inflationnistes sous-jacentes restent faibles, prédit M. Prettejohn.

