Une inflation obstinément élevée, un marché de l'emploi robuste et une flambée de tensions financières placent la Réserve fédérale devant un choix cornélien pour la semaine à venir : poursuivre les hausses de taux d'intérêt, ce qui pourrait ébranler des marchés fragiles, ou annoncer une pause qui pourrait affaiblir sa lutte inachevée contre la hausse des prix.

Bien qu'elle ait qualifié de "risque systémique" l'effondrement récent d'une banque américaine, la banque centrale américaine devrait encore relever ses taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage lors de sa réunion des 21 et 22 mars, l'inflation restant forte, la réputation de la Fed en matière de lutte contre l'inflation étant en jeu et les marchés financiers étant calmés - pour l'instant - par un nouveau programme de liquidités pour les banques.

L'indice des valeurs bancaires américaines a augmenté mardi, tout comme l'ensemble du marché des actions. Les rendements des obligations du Trésor ont quant à eux augmenté, les investisseurs ne tenant pas compte de la probabilité que la Fed hésite à procéder à de nouvelles hausses de taux.

Une augmentation d'un quart de point de pourcentage "est un moyen justifiable de compenser les risques significatifs", a déclaré Narayana Kocherlakota, ancien président de la Fed de Minneapolis et aujourd'hui professeur d'économie à l'université de Rochester, dans l'État de New York.

L'effondrement du créancier américain Silicon Valley Bank et la nécessité de lancer un nouveau programme d'urgence au cours du week-end ont probablement réduit les arguments en faveur d'une hausse plus importante, "mais je ne pense pas qu'ils verront (zéro) points de base comme une mesure responsable", a-t-il déclaré.

"Parmi d'autres questions, le maintien des taux au même niveau indiquerait un manque de confiance dans les mesures de renforcement de la stabilité financière prises par le gouvernement.

Cela détournerait également l'attention de la lutte de la Fed pour défendre son objectif d'inflation de 2 %, que les responsables, jusqu'à l'échec de la SVB le 10 mars, ont déclaré être leur unique priorité. Or, la mesure de l'inflation privilégiée par la Fed s'élève à près de trois fois l'objectif de la banque centrale.

Graphique - Indicateurs d'inflation aux États-Unis, https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/gdpzqkryyvw/inflation.png

TROISIÈME MANDAT

Les responsables de la politique monétaire de la Fed sont actuellement dans une période de black-out et ne peuvent pas commenter publiquement la réunion de la semaine prochaine.

Pourtant, il y a une semaine à peine, lors d'un témoignage devant le Congrès, juste avant l'éclatement de la dernière crise bancaire, le président de la Fed, Jerome Powell, a prévenu que les taux d'intérêt devraient être relevés et peut-être plus rapidement que prévu, car l'inflation s'avérait plus persistante que les responsables de la banque centrale ne l'avaient anticipé.

La stabilité des prix et l'emploi maximum sont les principaux objectifs de la Fed, mais le bon fonctionnement des marchés financiers constitue de facto un troisième mandat - un élément qui, selon les responsables politiques, peut faire ou défaire les autres objectifs de la banque centrale.

Les responsables politiques ont été rassurés par le fait que le ralentissement brutal et la reprise après la pandémie de COVID-19 ne se sont pas transformés en crise financière, en partie grâce aux programmes mis en place par la Fed pour assurer le bon fonctionnement des marchés. Même si les hausses de taux augmentaient le risque de récession, on estimait qu'un éventuel ralentissement serait modéré, précisément en raison de la solidité du système financier.

La faillite de SVB, suivie de la fermeture d'une deuxième banque américaine au cours du week-end, a rompu ce calme et brouillé ce qui avait été un discours politique clair pour la Fed, à savoir une économie résiliente qui résiste bien au resserrement du crédit et à l'augmentation des coûts d'emprunt.

Au moment où M. Powell s'est exprimé, le parti pris était que les responsables de la Fed publient la semaine prochaine de nouvelles projections montrant un point d'arrêt plus élevé pour le taux d'intérêt au jour le jour de référence, et qu'ils approuvent peut-être une hausse de taux d'un demi-point de pourcentage en fonction de ce que M. Powell a appelé la "totalité" des données à venir sur l'emploi et l'inflation.

Graphique - Vue de la Fed sur le taux directeur en 2023, https://www.reuters.com/graphics/USA-FED/INFLATION/movakqemova/chart_eikon.jpg

Ces informations sont désormais disponibles et, à elles seules, elles auraient permis à la Fed de débattre du degré d'agressivité à adopter, plutôt que de la prudence à adopter.

Le rapport mensuel sur l'emploi publié la semaine dernière par le département du travail américain a montré que la croissance de l'emploi est restée forte en février, tandis que les données publiées mardi ont montré qu'une mesure clé de l'inflation des prix à la consommation, qui exclut les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, est restée pratiquement inchangée par rapport au mois précédent, ce qui est un signe de la persistance des pressions sur les prix.

Des aspects importants de ces deux rapports vont toutefois dans le sens d'une politique plus modérée de la part de la Fed. La croissance des salaires a continué à ralentir en février, et une grande partie de la hausse des prix du mois dernier était due au coût du logement, un domaine dans lequel les responsables de la Fed estiment que l'inflation va bientôt se ralentir.

L'évolution des marchés financiers a modifié les termes de la discussion, mais n'a rien fait pour résoudre le problème de l'inflation qui "reste une épine dans le pied de la Fed", a déclaré Ryan Sweet, économiste en chef pour les États-Unis chez Oxford Economics.

Si la facilité de prêt bancaire mise en place par la Fed au cours du week-end a peut-être été motivée par la volonté de protéger les déposants des banques en faillite et de rassurer ceux des autres banques, elle a également fourni une certaine assurance aux décideurs politiques qui estiment toujours que des hausses de taux sont nécessaires, mais qui ne veulent pas voir leur lutte contre l'inflation se transformer en une crise financière.

"La Fed peut soutenir les liquidités dans le système bancaire et resserrer la politique monétaire en même temps", a déclaré Sweet. "Il y a donc de fortes chances qu'elle continue à relever ses taux.