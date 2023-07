L'inflation annuelle en Russie est repassée au-dessus de l'objectif de 4 % de la banque centrale au cours de la semaine du 24 juillet, pour la première fois depuis la fin mars, a déclaré le ministère de l'économie mercredi.

La Banque de Russie a augmenté le coût de l'emprunt pour la première fois en plus d'un an la semaine dernière, le portant à 8,5 % alors que la faiblesse du rouble a ajouté à la pression inflationniste d'un marché du travail tendu et d'une forte demande de la part des consommateurs.

L'effet de base élevé des hausses de prix à deux chiffres de l'année dernière a fait chuter l'inflation annuelle en dessous de l'objectif de la banque centrale au cours des derniers mois, et bien qu'elle ait prévenu que l'inflation augmenterait, le retour au-dessus de la barre des 4 % est un coup symbolique pour Moscou.

L'économiste de CentroCreditBank, Evgeniy Suvorov, avait prévenu avant la hausse des taux plus importante que prévu de la semaine dernière que la Russie était au bord d'une catastrophe inflationniste majeure.

La banque centrale a relevé ses prévisions d'inflation pour la fin de l'année de 4,5 à 6,5 % à 5,0-6,5 % vendredi. Elle a l'intention de ramener l'inflation annuelle à 4 % en 2024. (Reportage d'Alexander Marrow et de Darya Korsunskaya ; Rédaction de Toby Chopra)