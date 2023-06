BERLIN (Reuters) - Les données préliminaires sur l'évolution des prix à la consommation de cinq Länder en juin laissent présager une accélération de l'inflation en Allemagne.

En Rhénanie du Nord-Westphalie, le Land le plus peuplé du pays et qui reflète souvent la tendance nationale, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 6,2% sur un an, contre 5,7% en mai, selon les données publiées jeudi.

Le taux d'inflation a atteint également 6,2% en Bavière (après 6,1%), 6,7% dans le Brandebourg (après 6,3%), 6,1% en Hesse (après 5,9%) et 6,9% dans le Bade-Wurtemberg (après 6,6%).

Bien que non harmonisées aux normes européennes, ils montrent une tendance haussière.

Les chiffres préliminaires de l'inflation nationale sont attendus à 12h00 GMT et les économistes interrogés par Reuters prévoyaient - avant la publication des chiffres régionaux - une hausse de 6,3% en rythme annuel, contre 6,1% un mois plus tôt.

L'accélération attendue par rapport à juin 2022 s'explique par un effet de base lié à la baisse des prix l'année dernière, à la suite aux mesures de soutien du gouvernement.

(Maria Martinez et Balazs Koranyi, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)