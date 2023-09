Zurich (awp) - Le renchérissement en Suisse s'est chiffré à 1,6% sur un an, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS) vendredi. En juillet, l'inflation avait déjà atteint ce niveau.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a en revanche augmenté de 0,2% sur un mois, à 106,4 points. Cette progression "s'explique par plusieurs facteurs, dont l'augmentation des prix des carburants et du mazout", mais aussi des loyers et des frais liés aux dépôts de titres. A l'inverse, la location de véhicules personnels a diminué, de même que les prix des transports aériens et ceux pour les voyages à forfait internationaux, notent les statisticiens fédéraux.

L'inflation a atteint le haut de la fourchette des pronostics. Les économistes interrogés par AWP prévoyaient que le renchérissement s'établirait en Suisse entre 1,4% et 1,6% sur un an en août. La variation mensuelle était attendue entre 0,0% et +0,2%.

