L'inflation sous-jacente de la zone euro bondit en février et maintient l'euro près de son plus haut niveau sur une semaine

L'inflation dans les 20 pays qui utilisent l'euro a augmenté de 8,5 % en février, contre 8,6 % le mois précédent, selon les données d'Eurostat.

Une baisse des prix de l'énergie a contribué à réduire l'inflation globale, mais une mesure de base des pressions sur les prix - un indicateur surveillé de près par la BCE - a augmenté de 5,6 %, bien au-delà des attentes d'une hausse de 5,3 %.

RÉACTION DU MARCHÉ :

STOCKS : Le STOXX 600 pan-régional a réduit ses pertes et était en baisse de 0,2 % sur la journée.

FOREX : L'euro était en baisse de 0,4 % à 1,0628 $, mais proche des sommets d'une semaine de mercredi. Contre la livre sterling, l'euro a augmenté de 0,1% à 88,71 pence.

OBLIGATIONS : Les rendements allemands à deux ans sont restés stables à 3,2027%, contre 3,223% avant les données.

COMMENTAIRES :

MARCO VAILATI, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE ET DES INVESTISSEMENTS, CASSA LOMBARDA, MILAN :

"Le chiffre de base va renforcer les faucons de la BCE. Les composantes comme l'alimentation, l'alcool, les produits non-énergétiques et les services surtout continuent de croître. Cela va renforcer les revendications d'austérité au sein du conseil de la banque centrale.

"Évidemment, cela ne fait que rendre l'évolution des conditions financières moins rose. L'environnement économique des entreprises devient moins simple et les marges s'érodent, ce qui rend le niveau élevé des cours boursiers encore plus vulnérable."

PIET CHRISTIANSEN, ANALYSTE EN CHEF, DANSKE BANK, COPENHAGUE :

"Je ne vois pas de bonnes choses dans ce rapport pour la BCE.

"C'est juste une mauvaise lecture pour la BCE si l'on regarde les différentes mesures d'inflation sous-jacentes.

"Cela signifie que 50 pb (hausse des taux d'intérêt) sont en place pour mai.

"C'est tout simplement trop fort encore. L'inflation finira naturellement par baisser, mais elle ne semble pas aussi rapide que prévu."

GILES COGHLAN, ANALYSTE DE MARCHÉ EN CHEF, HYCM, LONDRES :

"Une inflation élevée signifie des taux de la BCE plus agressifs, ce qui signifie des conditions commerciales moins propices pour les entreprises européennes.

"Les anticipations de taux ont augmenté tout au long du mois de février et elles continuent d'augmenter, ce que nous constatons dans les rendements des obligations à 10 ans et à deux ans également.

"Donc, ce que cela vous dit, c'est que les attentes en matière de taux d'intérêt montent encore d'un cran et qu'il n'y a pas de répit en Europe. Donc le fait que l'Europe connaisse également une inflation élevée n'est pas une raison particulière d'être optimiste."

JACK ALLEN-REYNOLDS, CHEF ÉCONOMISTE ADJOINT POUR LA ZONE EURO, CAPITAL ECONOMICS, LONDRES :

"L'augmentation de l'inflation de base en février renforcera la conviction des décideurs de la BCE qu'une augmentation significative des taux est nécessaire. Depuis un certain temps, nous prévoyons une hausse de 50 points de base lors de la réunion dans deux semaines et une autre en mai, mais d'autres hausses lors de réunions ultérieures semblent de plus en plus probables.

"Pour l'avenir, l'inflation de base ne devrait baisser que progressivement cette année. Certes, les signes de désinflation des biens sont partout, à l'exception des données de l'IPCH, et nous nous attendrions donc à ce que l'inflation de base des biens commence à baisser bientôt. Mais le marché du travail reste exceptionnellement tendu - d'autres données publiées ce matin ont montré que le taux de chômage de la région est resté inchangé à 6,7 % en janvier, et les enquêtes indiquent une progression continue de l'emploi.

"Cela devrait maintenir l'inflation des services, qui représente près des deux tiers de l'inflation de base, très forte."

BEN LAIDLER, STRATÈGE DES MARCHÉS MONDIAUX, ETORO, LONDRES :

"L'inflation a été clairement plus mauvaise que prévu, mais peut-être pas aussi mauvaise que redouté, étant donné que les attentes avaient changé suite aux données nationales de ces derniers jours.

"Il s'agit d'une preuve supplémentaire de la rigidité de l'inflation que nous avons observée à l'échelle mondiale au cours des dernières semaines et c'est clairement une nouvelle munition pour la hausse des rendements obligataires et des attentes de relèvement des taux des banques centrales.

"Je pense que le scénario de base est que la BCE maintienne un rythme de relèvement de 50 points de base, ce qui serait encore assez hawkish. La BCE et la Fed seront plus susceptibles de maintenir les taux plus élevés que de ré-accélérer le rythme des hausses de taux."

JOHN LEIPER, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS CHEZ TITAN ASSET MANAGEMENT, LONDRES :

"Un autre chiffre d'inflation exceptionnel, l'inflation de la zone euro étant supérieure à la lecture précédente et aux attentes pour février, ainsi qu'une légère reprise du chômage. Cela alimente la rhétorique hawkish antérieure de Christine Lagarde et le changement évolutif du sentiment du marché... les taux resteront plus élevés plus longtemps. Ceci est baissier pour les actifs à risque et nous conservons notre conviction que les actions sont vulnérables aux valorisations actuelles."

ANDERS SVENDSEN, ANALYSTE EN CHEF, NORDEA, COPENHAGUE :

"L'inflation de base de la zone euro augmente à nouveau et renforce les inquiétudes sur la rigidité de l'inflation. Plus inquiétant encore, la hausse de l'inflation de base provient des services. La BCE se concentrera sur les salaires dans les mois à venir."