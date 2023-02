L'inflation stagnante incite la BERD à revoir à la baisse les perspectives de croissance de sa région pour 2023

La BERD a réduit les estimations de croissance de la région de 3 % à 2,1 % pour cette année, ce qui est encore plus bas que les 2,4 % prévus pour 2022. L'inflation dans la région de la BERD, qui couvre une quarantaine d'économies s'étendant du Kazakhstan à la Hongrie et à la Tunisie, a atteint une moyenne de 16,5 % en décembre après un pic de 17,5 % un mois plus tôt, même si "la désinflation sera probablement plus progressive que ce que les marchés prévoient actuellement", selon le rapport de la banque.

"De plus, l'incertitude liée à la guerre en Ukraine persiste, notamment pour les pays géographiquement proches", a déclaré à Reuters Beata Javorcik, économiste en chef de la BERD. La croissance dans la région s'essoufflera également en raison des performances plus faibles de l'Allemagne - la plus grande économie d'Europe - qui se traduiront par "une baisse de la demande d'exportations", a ajouté Mme Javorcik.

Environ 80 % des pays affichent des déficits jumeaux, tant sur le plan budgétaire que sur celui du commerce extérieur. Dans certains cas - comme la Turquie, la Jordanie et la Roumanie - ces déficits dépassent 5 % du produit intérieur brut.

La croissance de la Turquie, le plus grand bénéficiaire des fonds de la BERD, a été revue à la baisse, passant de 3,5 % à 3 % pour 2023, sans tenir compte de l'impact du tremblement de terre dans les estimations.

La banque a déclaré qu'une perte allant jusqu'à 1 % du PIB serait une "estimation raisonnable", étant donné que l'on s'attend à un coup de pouce des efforts de reconstruction dans les derniers mois de l'année, ajoute le rapport.

La Turquie et la Syrie voisine ont été secouées par un tremblement de terre dévastateur le 6 février qui a tué plus de 41 000 personnes et laissé des millions de personnes dans le besoin d'aide humanitaire, de nombreux survivants ayant été laissés sans abri dans des températures hivernales proches du gel.

Cependant, les prix élevés de l'énergie ont également aidé la Russie à atténuer une partie de l'impact des sanctions, après que le pays ait envahi l'Ukraine il y a près d'un an. Après une croissance de 3,5 % en 2022, l'économie devrait se contracter de 3 % cette année en raison de la chute des prix du pétrole, de l'impact continu des sanctions et des pressions fiscales.

La BERD estime que l'économie ukrainienne connaîtra une croissance de 1 % cette année après une contraction de 30 % en 2022.

"À moins d'un changement stratégique important sur le terrain, la croissance du PIB de l'Ukraine en 2024 sera probablement lente, mais au moins positive", a déclaré la BERD.