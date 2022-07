L'inflation suisse atteint 3,4% sur un an au mois de juin, au plus haut depuis 29 ans

L'inflation en Suisse a atteint en juin son plus haut niveau depuis 29 ans, montre lundi les données de l'office fédéral de la statistique (OFS). Les prix à la consommation ont augmenté de 3,4% sur un an le mois dernier, dépassant les 3% pour la première fois depuis 2008, après 2,9% en mai. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 3,2%.

Il s'agit du cinquième mois d'affilée où l'inflation dépasse la fourchette cible de la Banque nationale suisse (BNS) comprise entre 0% et 2%. Cette accélération de l'inflation ne manquera pas d'alimenter les débats sur une éventuelle prochaine hausse de taux de la banque centrale, qui a relevé le mois dernier son taux directeur pour la première fois en 15 ans.

"La BNS a relevé son taux directeur de -0,75% à -0,25% en juin et nous pensons qu'il y a de bonnes chances qu'elle le porte en territoire positif avant la prochaine réunion prévue en septembre; peut-être après la hausse des taux de la Banque centrale européenne le 21 juillet", a écrit dans une note David Oxley, analyste chez Capital Economics.

Les prix ont augmenté de 0,5% par rapport à mai, contre 0,7% le mois précédent et 0,3% attendu. L'augmentation des prix de base, c'est à dire hors alimentation et énergie, s'est accélérée en juin, à 1,9% sur un an après 1,7% en mai.

Le président de la BNS, Thomas Jordan, avait déclaré en juin que le niveau de l'inflation signifiait que la banque centrale helvétique pourrait devoir intervenir à nouveau.

