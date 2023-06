L'inflation annuelle turque est tombée à 39,59% en mai, selon les données officielles publiées lundi, ce qui est largement conforme aux attentes, en grande partie parce que le gouvernement a compensé les hausses de prix d'autres biens en fournissant gratuitement du gaz naturel.

L'Institut turc des statistiques (TUIK) a déclaré la semaine dernière qu'il appliquerait une méthode de "prix zéro" pour le gaz naturel dans les calculs de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour le mois de mai, mois au cours duquel le président Tayyip Erdogan a été réélu.

Le gouvernement s'était engagé, avant les élections du mois dernier, à fournir du gaz gratuitement en mai, puis 25 mètres cubes par mois jusqu'en mai 2024. Cette mesure devrait coûter au gouvernement 40 milliards de lires (1,89 milliard de dollars).

Les prix à la consommation ont augmenté de 0,04 % en mai par rapport au mois précédent, alors qu'un sondage Reuters prévoyait une baisse de 0,2 %.

Le sondage prévoyait que l'inflation annuelle des prix à la consommation (IPC) serait de 39,2 %, et devrait terminer l'année à 45 %.

L'indice national des prix à la production a augmenté de 0,65 % en glissement mensuel en mai, pour une hausse annuelle de 40,76 %, selon les données de TUIK.

Les prix des vêtements et des chaussures ont enregistré la plus forte augmentation mensuelle avec 9,85 %, suivis par les prix des restaurants et des hôtels avec 7,10 %.

Les prix du logement, qui incluent le gaz naturel, ont baissé de 13,79 % sur une base mensuelle et ont été le seul groupe à enregistrer une baisse le mois dernier, réduisant la lecture mensuelle globale de 2,09 points de pourcentage.

Le poids du gaz naturel dans le panier d'inflation est de 2,9 %.

L'inflation de base "C", qui exclut les prix de l'énergie, des aliments, des boissons et du tabac, a augmenté de 4,25 % en glissement mensuel, pour une hausse annuelle de 46,62 %, contre 45,48 % en avril.

RESSERREMENT DE LA POLITIQUE ?

L'inflation a été alimentée par la crise monétaire de la fin de l'année 2021 et a atteint un pic de 24 ans de 85,51 % en octobre. Elle est retombée à 43,68 % en avril, grâce à un effet de base favorable et à la stabilité relative de la lire.

Ces dernières années, M. Erdogan a insisté sur la stimulation monétaire, dans le but d'atteindre la stabilité des prix en réduisant les coûts d'emprunt, en stimulant les exportations et en transformant les déficits chroniques de la balance courante en excédents.

Mais M. Erdogan, qui a été élu pour un troisième mandat, a nommé Mehmet Simsek, très apprécié des marchés financiers, au poste de ministre du Trésor et des Finances. Cette décision a été perçue comme ouvrant la voie à un retour à des politiques plus orthodoxes, y compris à des hausses de taux dans les mois à venir.

"La nomination d'un cabinet plus crédible au cours du week-end permet d'espérer que l'élaboration des politiques s'oriente dans une direction plus durable", a déclaré Liam Peach, économiste principal pour les marchés émergents chez Capital Economics.

Les analystes ont également souligné que dans les épisodes passés où Erdogan a changé de cap vers l'orthodoxie, il est rapidement et soudainement revenu à ses habitudes de réduction des taux.

"La banque centrale aura besoin d'une plus grande indépendance pour augmenter les taux d'intérêt, mais il n'est pas certain que cela se produise et, même si c'est le cas, combien de temps durerait un changement de politique", a déclaré M. Peach dans une note.

Le nouveau vice-président Cevdet Yilmaz a déclaré lundi que le gouvernement donnerait la priorité à la lutte contre l'inflation, ajoutant qu'ils étaient "conscients que cela prendra du temps."

(1 $ = 21,1318 lires)