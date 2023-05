L'ancien Premier ministre thaïlandais milliardaire Thaksin Shinawatra a déclaré mardi qu'il rentrerait dans son pays en juillet, après 17 ans d'exil volontaire, à quelques jours d'une élection que son parti devrait remporter.

Bien que Thaksin, sans doute l'ancien dirigeant le plus influent et le plus clivant de Thaïlande, n'ait pas tenu ses nombreuses promesses de retour, ses remarques sur Twitter étaient la première fois ces dernières années qu'il fixait un calendrier.

"Je demande à nouveau la permission. J'ai décidé de rentrer chez moi pour voir mes petits-enfants en juillet, avant mon anniversaire", a-t-il déclaré.

"Je veux la permission", a-t-il ajouté, sans préciser à qui il la demandait. "Cela fait 17 ans que je suis séparé de ma famille. Je suis vieux.

L'ancien colonel de police et magnat des télécommunications, âgé de 73 ans, occupe une place prépondérante dans la vie politique thaïlandaise depuis son éviction lors du coup d'État de 2006 et son départ en exil en 2008 afin d'éviter la prison pour abus de pouvoir, une accusation dont il assure qu'elle était motivée par des considérations politiques.

Ses remarques interviennent alors que le Pheu Thai, parti contrôlé par sa famille et ses alliés du monde des affaires, détient une large avance dans les sondages d'opinion avant le scrutin du 14 mai, comme l'ont fait ses prédécesseurs avant de remporter toutes les élections depuis 2001.

Les dernières enquêtes montrent que les partis de la coalition au pouvoir, soutenue par les militaires, sont loin derrière le Pheu Thai et un autre parti d'opposition, Move Forward.

La fille cadette de Thaksin, Paetongtarn, 36 ans, est l'une des candidates du Pheu Thai au poste de premier ministre et a donné naissance à son deuxième enfant la semaine dernière.

Dans un commentaire ultérieur sur Twitter, Thaksin a déclaré qu'il ne serait pas "un fardeau pour le Pheu Thai" et que son retour suivrait les procédures légales. Il n'a pas donné plus de détails.

Un porte-parole du gouvernement n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur l'éventuel retour de Thaksin.

Thaksin a passé la majeure partie de son exil à Dubaï ou à Londres, où il s'est rendu célèbre en achetant le club de football de Premier League Manchester City en 2007.

Ses investissements précoces ont permis de renforcer une équipe en difficulté qui a ensuite remporté six titres de champion sous la houlette de ses nouveaux propriétaires.

Premier ministre de 2001 jusqu'à son renversement en 2006, Thaksin a bâti un empire politique en courtisant des millions d'électeurs de la classe ouvrière privés de leurs droits grâce à des politiques populistes.

Mais sa famille et sa clique d'hommes d'affaires sont vilipendées par certaines des familles et des institutions les plus puissantes de Thaïlande, y compris l'armée.