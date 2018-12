Bourse de Wall Street : L'inquiétude sur la croissance plombe Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec le Dow Jones confirmant une correction)

NEW YORK, 14 décembre (Reuters) - La Bourse de New York a terminé en baisse d'environ 2% vendredi, dans le sillage des marchés européens, des indicateurs économiques décevants en Chine et en Europe ayant exacerbé l'inquiétude des investisseurs concernant l'économie mondiale.

L'indice Dow Jones a cédé 496,87 points, soit 2,02%, à 24.100,51. Le Dow a cédé plus de 10% depuis son pic de clôture du 3 octobre, ce qui confirme une phase de correction boursière.

Le S&P-500, plus large, a perdu 50,59 points, soit 1,91%, à 2.599,95, à son plus bas niveau depuis de 2 avril.

L'indice S&P des valeurs financières a perdu plus de 20% depuis son plus haut de clôture du 26 janvier.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 159,67 points (-2,26%) à 6.910,67 points.

Sur l'ensemble de la semaine, le S&P a cédé 1,25%, le Dow 1,18% et le Nasdaq 0,84%. (Sinéad Carew, Juliette Rouillon pour le service français)