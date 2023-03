Les frictions actuelles dans l'Indo-Pacifique sont alarmantes et "vont dans la mauvaise direction", mais la présence des États-Unis n'a pas pour but de contenir ou d'inviter à un conflit avec la Chine, a déclaré jeudi un amiral américain de haut rang.

L'amiral John Aquilino, commandant du Commandement américain pour l'Indo-Pacifique, a déclaré qu'un partenariat "AUKUS" entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis visant à fournir à l'Australie des sous-marins à propulsion nucléaire devait renforcer sa capacité de défense.

"En bons partenaires, les États-Unis et le Royaume-Uni iront de l'avant et aideront l'Australie à se défendre", a-t-il déclaré lors d'une conférence à Singapour, en réponse à une question de l'auditoire.

"Nous avons l'intention d'agir aussi vite que possible. Et de la manière la plus sûre possible.

Les États-Unis, sous la direction du président Joe Biden, ont récemment renforcé leurs alliances en Asie-Pacifique afin de contrer l'affirmation de la Chine en mer de Chine méridionale et dans le détroit de Taïwan, Pékin cherchant à faire valoir ses prétentions territoriales.

M. Aquilino a déclaré que les États-Unis, avec leurs exercices et leurs patrouilles dans la région, ne cherchaient pas le conflit ou à contenir la Chine, et qu'ils ne soutiendraient pas l'indépendance de Taïwan.

Faisant référence aux remarques du ministre chinois des affaires étrangères, M. Qin Gang, au début du mois, selon lesquelles "le conflit et la confrontation" seraient inévitables si Washington ne changeait pas d'attitude, M. Aquilino a déclaré qu'il était important de veiller à ce que ses partenaires et la Chine sachent que les États-Unis ne cherchaient pas la bagarre.

"Il y a une place pour la Chine dans ce monde, qui doit adhérer et suivre les règles comme le reste d'entre nous", a-t-il déclaré.