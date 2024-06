L'institut allemand Ifo a légèrement relevé ses prévisions de croissance économique pour 2024 dans la première économie d'Europe, jeudi, citant le renforcement du pouvoir d'achat des consommateurs et la reprise du commerce mondial des biens et de la production industrielle au second semestre.

L'Ifo a relevé ses prévisions de croissance à 0,4 %, contre 0,2 % en mars, ce qui correspond à peu près aux prévisions de printemps du gouvernement allemand, qui tablait sur une croissance de 0,3 %.

"De nouveaux espoirs se font jour", a déclaré Timo Wollmershaeuser, économiste à l'Ifo. "L'économie allemande sort lentement de la crise. Le deuxième semestre de 2024 devrait être nettement meilleur que le premier."

L'économie allemande, qui a été la moins performante des grands pays de la zone euro l'année dernière, devrait prendre de l'élan dans sa reprise au cours de cette année, avec une inflation qui devrait baisser et des salaires nominaux qui devraient augmenter.

"À mesure que l'année avance, le pouvoir d'achat des ménages privés devrait continuer à se renforcer et la reprise économique globale devrait s'accélérer à mesure que l'économie de consommation se normalise", a déclaré M. Wollmershaeuser.

Le commerce mondial des biens et la production industrielle mondiale devraient continuer à se redresser, en particulier à partir du second semestre, aidés par une reprise graduelle de l'investissement alors que la politique monétaire des pays industrialisés devrait s'assouplir, a ajouté l'Ifo.

L'Ifo a maintenu sa prévision de croissance économique de 1,5 % en 2025, tandis que l'inflation devrait tomber à 2,2 % cette année, contre 5,9 % l'année dernière, et à 1,7 % l'année prochaine. (Reportage de Rene Wagner et Miranda Murray ; Rédaction de Madeline Chambers)