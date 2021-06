L’intégralité des fonds monétaires d'Ostrum AM est labellisée ISR 02/06/2021 | 10:28 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Ostrum Asset Management (Ostrum AM), un affilié de Natixis Investment Managers, a obtenu le Label ISR français, pour l'intégralité de sa gamme de fonds monétaires, qui représente près de 50 milliards d'euros d'encours sous gestion à fin mars 2021. Le fonds Ostrum SRI Money Plus qui représente près de 17 milliards d'encours sous gestion à fin mars 2021, est le dernier fonds monétaire d'Ostrum AM à recevoir le Label ISR. Il s'ajoute aux autres fonds monétaires d'Ostrum AM déjà labéllisés, dont le fonds Ostrum SRI Money labellisé dès 2019.



Cette labellisation s'inscrit dans la démarche globale d'investisseur responsable d'Ostrum AM qui se traduit de manière concrète par l'intégration de la matérialité des facteurs ESG dans 100 % de nos analyses fondamentales, des politiques sectorielles et d'exclusions, notamment sur le tabac et le charbon, et une consolidation de notre politique d'engagement.



Aujourd'hui, 92% des encours en fonds ouverts labellisables ont obtenu le Label ISR, avec pour objectif d'obtenir le Label ISR pour 99% de ses encours en fonds ouverts labellisables en 2022.





© AOF 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue