L'intelligence artificielle et la mobilité s'invitent dans l'ERP

Les systèmes informatiques et solutions de gestion ERP ont connu ces dernières années de profondes transformations et évolutions. Dans ce contexte, les sujets liés à la mobilité et à l’intelligence artificielle sont passés de simples concepts à une réalité opérationnelle concrète. Ainsi, les grandes plateformes et infrastructures intègrent aujourd’hui l’IA dans leurs environnements.

Comment l’IA a permis à l’ERP de gagner en pertinence

En quête d’innovation et de fonctionnalités leur permettant de moderniser leurs offres, les concepteurs d’ERP se sont massivement mobilisés pour prendre le train de l’Intelligence artificielle. Intégrée au sein de différents modules de leurs offres, l’IA a donc permis aux entreprises de mener à bien leur transformation digitale grâce à des outils innovants et générateurs de productivité. Les utilisateurs sont ainsi mieux assistés dans le déroulement de leurs missions. Cette tendance majeure devrait continuer de se développer à long terme et faire naitre de nouveaux usages.

La mobilité des équipes, une réalité concrète à prendre en compte

Évoluant dans un environnement toujours plus compétitif et réactif, les entreprises doivent aujourd’hui pouvoir fluidifier leurs processus de gestion et intégrer de nouvelles habitudes de travail. Dans ce contexte, l’environnement de travail traditionnel se transforme en continu et le télétravail ou travail en dehors des murs de l’entreprise se généralise. Cette évolution doit nécessairement être accompagnée par le numérique et en premier lieu sur des aspects stratégiques liés à la gestion de l’entreprise. Toutes les fonctions sont alors concernées : commerciales, administratives, logistiques, etc.

C’est précisément dans ce contexte que l’ERP joue un rôle capital et doit permettre à chacun de travailler dans des conditions optimales et semblables à celles qu’ils pourraient avoir sur un poste de travail au bureau. En étant accessibles sur mobiles et tablettes, les fonctionnalités d’un ERP permettent alors aux utilisateurs nomades ou en télétravail d’accéder à de réels gains de productivité : plus de ressaisies d’information, consultation des données actualisées en temps réel, etc. Autant d’avantages qui offrent une meilleure agilité à l’entreprise et lui permettent de gagner durablement en qualité de service.

Intelligence artificielle et mobilité sont donc deux composantes clés des ERP de nouvelle génération. De manière plus globale, la notion d’innovation continue doit être une donnée stratégique chez les concepteurs de solutions pour leur permettre de répondre efficacement aux nouveaux enjeux des professionnels. Seuls les acteurs qui prendront en compte cette orientation pourront se positionner comme des partenaires performants pour accompagner leurs clients dans la bonne conduite de leurs opérations de gestion courante.

Par Henri Stuckert, Président Directeur Général d’Eureka Solutions