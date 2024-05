L'intelligence artificielle frappe le marché du travail mondial "comme un tsunami", a déclaré lundi la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva.

L'intelligence artificielle est susceptible d'avoir un impact sur 60 % des emplois dans les économies avancées et sur 40 % des emplois dans le monde au cours des deux prochaines années, a déclaré Mme Georgieva lors d'un événement à Zurich.

"Nous avons très peu de temps pour préparer les gens et les entreprises à cette évolution", a-t-elle déclaré lors de l'événement organisé par l'Institut suisse d'études internationales, associé à l'université de Zurich.

"Cela pourrait entraîner une augmentation considérable de la productivité si nous le gérons bien, mais cela pourrait aussi conduire à plus de désinformation et, bien sûr, à plus d'inégalité dans notre société".

Mme Georgieva a déclaré que l'économie mondiale était devenue plus sujette aux chocs ces dernières années, citant la pandémie mondiale de 2020, ainsi que la guerre en Ukraine.

Bien qu'elle s'attende à d'autres chocs, notamment en raison de la crise climatique, l'économie mondiale reste remarquablement résiliente, a-t-elle déclaré.

"Nous ne sommes pas en récession mondiale", a déclaré Mme Georgieva, qui a été chahutée par des manifestants appelant à agir contre le changement climatique et à s'attaquer à la dette des pays en développement.

"L'année dernière, on craignait que la plupart des économies ne tombent en récession, ce qui ne s'est pas produit", a-t-elle ajouté. "L'inflation, qui nous a frappés de plein fouet, est en baisse, presque partout.

Le président de la Banque nationale suisse, Thomas Jordan, qui s'est également exprimé lors de l'événement, a déclaré que la lutte contre l'inflation en Suisse était désormais bien avancée.

L'inflation a atteint 1,4 % en avril, ce qui représente le onzième mois consécutif de hausse des prix dans la fourchette de 0 à 2 % fixée par la Banque nationale suisse.

"Les perspectives d'inflation sont bien meilleures. Il semble que pour les prochaines années, l'inflation pourrait vraiment se situer dans la même fourchette de stabilité des prix", a déclaré M. Jordan.

"Mais il y a beaucoup d'incertitudes.