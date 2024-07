Plus d'un million d'enfants sont menacés de malnutrition aiguë en République démocratique du Congo, alors que la montée de la violence accroît les besoins de millions de personnes déplacées, a déclaré vendredi l'Organisation mondiale de la santé.

L'impact sur les civils du conflit de plus de deux ans entre les forces congolaises et la milice M23 soutenue par le Rwanda dans les régions orientales du pays s'aggrave, provoquant la fuite d'un nombre croissant de personnes, avec 2,7 millions de personnes déplacées dans le seul Nord-Kivu.

De graves inondations et glissements de terrain, ainsi que des conflits qui couvent depuis longtemps dans d'autres régions du pays, ont aggravé les besoins et environ 25 millions de personnes ont actuellement besoin d'une aide humanitaire, selon l'OMS.

"Si aucune mesure immédiate n'est prise pour répondre aux besoins fondamentaux en RDC, plus d'un million d'enfants souffriront de malnutrition aiguë", a déclaré Adelheid Marschang, responsable principale des urgences à l'OMS, lors d'une conférence de presse à Genève.

"La malnutrition aiguë est le résultat d'une insécurité alimentaire généralisée, croissante et récurrente dans les zones qui ont été le théâtre de conflits pendant des années et des décennies, mais où nous assistons depuis peu à une escalade", a-t-elle ajouté.

Les enfants à risque font principalement partie des millions de personnes déjà déplacées par les combats dans les régions orientales, mais aussi des enfants des provinces centrales du Kasaï. Des centaines de milliers d'enfants souffrent déjà de malnutrition aiguë, ce qui les rend plus vulnérables aux infections et aux maladies et nécessite un traitement soutenu.

L'OMS a enregistré plus de 20 000 cas de choléra dans le pays depuis le début de l'année et 60 000 cas de rougeole, mais les chiffres réels sont probablement plus élevés en raison d'une surveillance insuffisante.

"Les besoins augmentent de façon exponentielle, surtout depuis peu, et les prévisions indiquent que cette tendance va se poursuivre", a déclaré M. Marschang.

Pour ajouter aux difficultés, l'accès humanitaire a été "sévèrement limité par la présence militaire autour des sites (de déplacement) et des installations sanitaires, les obstacles bureaucratiques, les barrages routiers qui perturbent l'acheminement de l'aide", a ajouté Mme Marschang.

Le plan de financement de 2,6 milliards de dollars américains pour le Congo n'est actuellement financé qu'à 26 %, selon les données de l'ONU.