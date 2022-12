L'interdiction de TikTok touche d'autres États américains ; une société de sécurité affirme que la plupart des accès sont bloqués dans le monde entier.

Quelque 19 des 50 États américains ont désormais bloqué, au moins partiellement, l'accès des ordinateurs gouvernementaux à TikTok, qui appartient à ByteDance Ltd, société basée à Pékin. La plupart de ces restrictions sont intervenues au cours des deux dernières semaines.

Certains membres du Congrès ont proposé la semaine dernière une interdiction à l'échelle nationale, qui suivrait des pays comme l'Inde qui ont déjà interdit son utilisation.

Jamf Holding Corp, qui vend des logiciels aux organisations pour activer les mesures de filtrage et de sécurité sur les iPhones et autres appareils Apple, a déclaré que ses clients gouvernementaux ont de plus en plus bloqué l'accès à TikTok depuis le milieu de cette année.

Environ 65 % des tentatives de connexion à TikTok ont été bloquées ce mois-ci sur les appareils gérés par les clients du secteur public de Jamf dans le monde entier, y compris les districts scolaires et diverses autres agences, contre 10 % des connexions bloquées en juin, a déclaré la société.

Lundi, TikTok a réitéré une déclaration, affirmant que la société était "déçue qu'un si grand nombre d'États sautent dans le train-train politique pour adopter des politiques basées sur des mensonges infondés à propos de TikTok, qui ne feront rien pour faire progresser la sécurité nationale des États-Unis."

En Louisiane, le secrétaire d'État Kyle Ardoin a déclaré avoir interdit TikTok sur tous les appareils que possède son agence, citant des menaces potentielles pour la sécurité, mais sans identifier de problèmes actuels. L'auditeur de l'État de Virginie occidentale, JB McCuskey, a déclaré avoir fait de même pour son agence.

Les responsables américains et TikTok sont en pourparlers depuis des mois au sujet d'un pacte de sécurité nationale qui répondrait aux préoccupations concernant l'accès de la Chine aux données des plus de 100 millions d'utilisateurs américains de TikTok.