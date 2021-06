L'interdiction de la Chine contraint certains mineurs de bitcoins à se réfugier à l'étranger, d'autres à se vendre

L'interdiction générale imposée par la Chine à l'extraction de crypto-monnaies a paralysé une industrie qui représente plus de la moitié de la production mondiale de bitcoins, les mineurs abandonnant leurs machines par désespoir ou se réfugiant dans des endroits comme le Texas ou le Kazakhstan.

"De nombreux mineurs se retirent de l'activité pour se conformer aux politiques gouvernementales", a déclaré Mike Huang, opérateur d'une ferme de cryptomonnaies dans la province du Sichuan (sud-ouest).

"Les machines minières se vendent comme de la ferraille".

Le gouvernement local du Sichuan, deuxième centre d'extraction de bitcoins en Chine après le Xinjiang, a interdit l'exploitation de cryptomonnaies il y a une semaine.

Le Conseil d'État chinois, ou cabinet, a promis de réprimer le commerce et l'exploitation minière de bitcoins à la fin du mois de mai, cherchant à repousser les risques financiers après que la manie mondiale du bitcoin a relancé le commerce spéculatif chinois des crypto-monnaies. Cette répression intervient alors que la banque centrale chinoise teste sa propre monnaie numérique.

Les autorités chinoises estiment que les crypto-monnaies perturbent l'ordre économique et facilitent les transferts d'actifs illégaux et le blanchiment d'argent. Selon les analystes, Pékin s'inquiète également de la concurrence potentielle du yuan numérique et du fait que l'extraction de bitcoins, très gourmande en énergie, pourrait nuire à l'environnement.

À la suite de l'appel de Pékin, les principaux centres d'extraction de crypto-monnaies de Chine, dont la Mongolie intérieure, le Xinjiang, le Yunnan et le Sichuan, ont dévoilé des mesures détaillées pour éradiquer cette activité.

Les prix du bitcoin ont plongé sous les 30 000 dollars cette semaine, soit moins de la moitié de leur niveau record atteint en avril, les investisseurs mondiaux s'inquiétant des perturbations d'un marché jusqu'ici important.

"Si le gouvernement ne l'autorise pas (l'exploitation de cryptomonnaies), je n'ai qu'à démissionner", a déclaré Liu Hongfei, exploitant d'un projet minier dans la province chinoise du Yunnan (sud-ouest).

"On ne se bat pas contre le Parti communiste en Chine, n'est-ce pas ?".

L'interdiction de l'exploitation minière du bitcoin en Chine pourrait voir jusqu'à 90 % de l'exploitation minière dans le pays se mettre hors ligne, selon une estimation d'Adam James, rédacteur principal chez OKEx Insights.

Le bitcoin et les autres crypto-monnaies sont créés ou "minés" par des ordinateurs très puissants, ou rigs, qui rivalisent pour résoudre des énigmes mathématiques complexes dans un processus qui fait un usage intensif de l'électricité.

La plupart des mineurs en Chine "ferment leurs machines et les vendent", a déclaré Nishant Sharma, fondateur de BlocksBridge Consulting, une société de conseil spécialisée dans l'industrie des cryptomonnaies.

Suite à la fermeture de la Chine, "toutes les opérations minières en dehors de la Chine en bénéficient immédiatement", car leur récompense minière, qui est proportionnelle à leur part du taux de hachage mondial du réseau bitcoin - une mesure de la puissance de traitement des mineurs - augmente automatiquement, a déclaré M. Sharma.

"C'est la fin d'une époque pour les cryptomonnaies en Chine", a déclaré Winston Ma, professeur adjoint à la NYU Law School.

RELOCATION

Les prix des plateformes minières se sont effondrés sur le continent après l'interdiction.

Un mineur du Sichuan a déclaré qu'une machine qui se vendait environ 4 000 yuans (620 dollars) en avril et mai pouvait désormais être achetée pour 700 à 800 yuans seulement.

Bitmain, le plus grand fabricant chinois de machines de minage de crypto-monnaies, a déclaré vendredi qu'il avait suspendu la vente de ses produits et qu'il recherchait des alimentations de "qualité" à l'étranger aux côtés de ses clients, notamment aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Russie, au Kazakhstan et en Indonésie.

Certains grands mineurs chinois s'aventurent déjà à l'étranger.

BIT Mining a déclaré lundi qu'elle avait livré avec succès son premier lot de 320 machines minières au Kazakhstan. Un deuxième et un troisième lot, totalisant 2 600 machines, seront livrés au pays d'Asie centrale d'ici le 1er juillet.

"Nous accélérons notre développement à l'étranger pour des ressources minières alternatives de haute qualité", a déclaré le PDG Xianfeng Yang dans un communiqué. BIT Mining a également investi dans des centres de données de cryptomonnaie au Texas.

Huang Dezhi, qui exploite une ferme minière dans le Sichuan, a déclaré que son équipe explore également d'éventuelles destinations à l'étranger, comme le Kazakhstan. "Si le gouvernement ne revient pas sur sa politique, nous n'aurons pas d'autre choix. Vous ne pouvez pas défier les décisions du gouvernement central", a déclaré Huang.

Un chef de projet, qui s'est présenté sous le seul nom de M. Sun, a déclaré qu'il avait proposé d'aider les mineurs locaux à se rendre en Russie, mais que la demande pour ses services avait été tiède jusqu'à présent.

"Il y a de gros risques si vous déplacez des machines à l'étranger, car vous renoncez en fait au contrôle de vos actifs", a déclaré M. Sun, qui s'assure également de nouveaux approvisionnements en électricité dans la province méridionale du Guangdong, où les restrictions sont moins strictes.

Entre-temps, certains mineurs espèrent que l'interdiction sera finalement assouplie.

"L'approvisionnement en électricité a été coupé, mais on ne nous a pas ordonné de démolir le projet", a déclaré Wang Weifeng, un mineur du Sichuan.

"Nous sommes donc dans l'expectative. Il reste une lueur d'espoir." (1 $ = 6,4663 yuans chinois) (Reportage de Samuel Shen et Andrew Galbraith ; édition de Vidya Ranganathan et Raju Gopalakrishnan)